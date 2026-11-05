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農地種電、漁電共生怎麼課稅？稅務局教你一招免繳地價稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
農地種電仍不能忽略農業使用要求。記者簡慧珍／攝影
農地種電仍不能忽略農業使用要求。記者簡慧珍／攝影

農地架設太陽能板「種電」，不一定會被改課地價稅。彰化稅務局表示，農業用地設置太陽能光電設施，若依法取得農業設施容許使用證明、經能源主管機關同意備查，且持續作農業使用，仍可課徵目前停徵的田賦；若只有發電、未作農業使用，就會改課地價稅。

稅務局指出，農業用地要適用田賦，必須同時符合農地及農用兩項條件，不能只看土地是不是農地，也要確認實際使用情形。因此，農地設置光電設施後，能否維持課徵田賦，關鍵在於是否符合相關設置規定，並持續從事農業經營。

依規定，農地設置太陽能光電設施，須依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，取得合法的農業設施容許使用證明文件，再經能源主管機關依能源相關法令同意備查，且持續作農業使用，才能適用土地稅法第22條規定課徵田賦。

舉例來說，太陽能板下方仍種植作物，且設施不影響內部動植物生長，符合上述條件，才有適用田賦的空間。另外，在養殖用地設置綠能設施，採取「漁電共生」方式，將發電與養殖等農業經營結合，符合規定也可課徵田賦。

稅務局提醒，農地設置綠能設施，不能忽略農業使用要求。即使土地仍屬農地，若架設太陽能板後，實際上已未作農業使用，不符合「農地農用」規定，仍會改課地價稅，地主應留意設施設置及後續使用情形。

種電 農地 地價稅

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