抵押權列遺產 申報有眉角

被繼承人名下留有抵押權，繼承人申報遺產稅時應留意。財政部中區國稅局表示，抵押權只是用來擔保債權，真正應計入遺產的，是被繼承人死亡時實際尚未獲清償的債權。

中區國稅局說明，抵押權主要是在債權未獲清償時，讓債權人可以就債務人或第三人提供擔保的不動產，在處分後就所得價金優先受償。因此，抵押權本身屬於物權，是為了擔保債權而存在，真正具有財產價值的仍是背後債權。

舉例來說，美美在2026年間借給小花200萬元，雙方約定由小花以名下土地設定抵押權作為擔保，抵押權登記金額則為350萬元。後來美美在這筆200萬元債權尚未獲清償前死亡，繼承人辦理遺產稅申報時，應將實際尚未收回的200萬元債權計入遺產，而不是依抵押權登記金額申報350萬元。