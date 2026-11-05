境外電商 B2C 交易 要開發票 B2B 由買受人負責繳稅

民眾透過境外平台追劇、聽音樂，或付費購買App、電子書等數位服務，記得索取雲端發票。財政部北區國稅局表示，境外電商銷售電子勞務給國內「個人」消費者，全年銷售額達60萬元，就須辦理稅籍登記、開立雲端發票並申報繳納營業稅。

收看影音串流已成為現代人日常，這類電子勞務交易，也涉及營業稅課徵，對個人消費者而言，不必自行繳納營業稅，對境外電商而言，全年銷售給個人（B2C交易）達60萬元，就應辦理稅籍登記。

訂閱境外電子勞務營業稅規定

依營業稅法與「跨境電子勞務交易課徵營業稅規範」規定，電子勞務不只包括透過網路下載軟體、App或電子書，也涵蓋不須下載、直接在線上使用的服務，例如影片瀏覽、音樂串流、線上遊戲及數位資訊內容等。

依現行規定，境外電商銷售電子勞務給境內自然人的稅籍登記門檻為年銷售額60萬元，銷售額達到60萬元，應自行或委託報稅代理人辦理稅籍登記，並依規定申報繳納營業稅。

財政部指出，境內個人向境外電商購買電子勞務，營業稅由境外電商依規定申報繳納，消費者不必自行計算或向國稅局報繳。

不過，如果銷售對象是公司、商號或其他非自然人，也就是B2B交易，則適用不同規定，原則上應由買受人依規定，按給付額及適用稅率計算營業稅，在給付報酬次期開始15日內申報繳納。若屬加值型營業人，且購入的電子勞務專供經營應稅貨物或勞務使用，符合規定可免予繳納，但仍須依規定申報。

除了營業稅，境外數位消費也與雲端發票有關。依「統一發票使用辦法」規定，境外電商銷售電子勞務給境內自然人，應開立雲端發票交付消費者。