財部：活化閒置國有公用不動產 松南營區11/9開標

財政部今天表示，接管閒置國有公用不動產後，將優先配合地方文創產業發展，靈活推動國產活化運用，例如將台南市舊司法宿舍打造為藍晒圖文創園區，而台北市松山區原松南營區土地亦已納入招標設定地上權標的，將於11月9日開標。

財政部國產署今天舉行記者會表示，各機關經管國有公用不動產經檢討公用用途廢止後，依規定變更為非公用財產移交國產署接管，除了優先配合地方文創產業發展，也會靈活推動國產活化運用，讓閒置空間注入新動能，創造國產使用效益。

國產署舉例，藍晒圖文創園區為台南市南區西門路一段上的微型文創園區，區內前身為舊司法宿舍，提供文創市集、藝術家進駐等服務。園區內國有房地，自103年起與台南市政府共同改良利用，由市府招商及營運。

國產署表示，市府今年5月間提出增納法務部矯正署台南監獄原經管2筆國有土地，及台灣高等法院台南分院原經管4棟國有建物，使園區營運範圍更完整。基於鼓勵地方文創產業發展，有效活化國有資產，原則支持市府所提範圍變更及收益規劃，已於今年5月接管2機關經管國有土地、建物，供市府納入園區辦理規劃招商，以營造更完善的文創聚落。

另一個案例是國防部軍備局原經管台北市松山區13筆國有土地（原松南營區），鄰近松山機場，土地面積約3.3公頃，軍方因無公用需要移交國產署接管，考量大面積閒置國有公用不動產接管後的活化運用效益，已納入該署北區分署今年度第5批招標設定地上權（存續期間為70年）標的，以提供使用權予民間活化國有土地，訂於今年11月9日開標。

國產署表示，透過多元活化運用模式，攜手地方政府及民間力量，促進國家資產再生利用，也會持續積極接管合宜的國有土地，備供各項政策及業務推動使用。