快訊

民主黨席捲全美 川普、共和黨為何慘敗？克魯曼嗆「蠢啊」：不只因經濟

人潮擠爆…蔣萬安南機場夜市拜票 民眾超熱情「手多到來不及握」

聽新聞
0:00 / 0:00

財部：活化閒置國有公用不動產 松南營區11/9開標

中央社／ 台北4日電

財政部今天表示，接管閒置國有公用不動產後，將優先配合地方文創產業發展，靈活推動國產活化運用，例如將台南市舊司法宿舍打造為藍晒圖文創園區，而台北市松山區原松南營區土地亦已納入招標設定地上權標的，將於11月9日開標。

財政部國產署今天舉行記者會表示，各機關經管國有公用不動產經檢討公用用途廢止後，依規定變更為非公用財產移交國產署接管，除了優先配合地方文創產業發展，也會靈活推動國產活化運用，讓閒置空間注入新動能，創造國產使用效益。

國產署舉例，藍晒圖文創園區為台南市南區西門路一段上的微型文創園區，區內前身為舊司法宿舍，提供文創市集、藝術家進駐等服務。園區內國有房地，自103年起與台南市政府共同改良利用，由市府招商及營運。

國產署表示，市府今年5月間提出增納法務部矯正署台南監獄原經管2筆國有土地，及台灣高等法院台南分院原經管4棟國有建物，使園區營運範圍更完整。基於鼓勵地方文創產業發展，有效活化國有資產，原則支持市府所提範圍變更及收益規劃，已於今年5月接管2機關經管國有土地、建物，供市府納入園區辦理規劃招商，以營造更完善的文創聚落。

另一個案例是國防部軍備局原經管台北市松山區13筆國有土地（原松南營區），鄰近松山機場，土地面積約3.3公頃，軍方因無公用需要移交國產署接管，考量大面積閒置國有公用不動產接管後的活化運用效益，已納入該署北區分署今年度第5批招標設定地上權（存續期間為70年）標的，以提供使用權予民間活化國有土地，訂於今年11月9日開標。

國產署表示，透過多元活化運用模式，攜手地方政府及民間力量，促進國家資產再生利用，也會持續積極接管合宜的國有土地，備供各項政策及業務推動使用。

松南營區 不動產 宿舍 財政部 國產署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆廠開發引關注 台肥澄清：尚無定案、目前無設土資場計畫

古亭地政事務所漏未註記徵收 地主買土地卻變國有…二審改判賠1137萬元

新莊頭前國中35年老宿舍 轉型「職業探索廚房」揭牌啟用

綠能資金募集不限融資 經部盼擴大至私募股權、REITs

相關新聞

房地合一稅少算這項「稅金變高」 他研發試算表信義房屋大推

買房賣屋常被稅費搞得一頭霧水，曾在補習班教數學的信義房屋美術明誠店段展綦研發「萬件順稅」稅費試算表，讓稅費計算變簡單，兩年多來全台巡迴開講35場，信義房屋已將試算表正式上線內部網站，供全台同仁使用解客戶疑難。

雙11效應 快遞貨物報單衝高

雙11網購旺季來臨，財政部關務署統計，今年前十月進口快遞貨物報單數年增4.2％，推估11月快遞報單將來到691萬份，有機會創新高。面對跨境網購規模持續擴大，實名認證App易利委（EZ WAY）新增查詢功能，讓民眾能快速辨識商品輸入限制。

凱博觀點／越南稅務檢查 企業提前備戰

對在越南經營的外資企業而言，稅務檢查不只是例行性的行政程序，更可能成為影響企業獲利的重要風險。相較於台灣及中國大陸較常透過稅務數據篩選高風險企業，越南稅務機關實務上約每三至五年便會安排企業接受稅務檢查。這意味著，企業即使連續多年未被檢查，也不代表過往的稅務申報沒有問題。一旦同一項稅務缺失存在，恐在下一輪檢查時被集中發現，涉及多年累積的補稅、滯納金及罰金，對企業現金流與獲利造成重大影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。