營利事業列報差旅費 南區國稅局：應證明與經營業務有關

南區國稅局表示，營利事業負責人、經理人或員工因洽公及拜訪客戶，至各地出差列報出差旅費，除須取得機票、住宿發票等原始憑證外，更應妥善留存「與營業活動有關」之證明文件，倘若無法證明出差與經營業務有關，所列報的差旅費將無法認列。

南區國稅局指出，依所得稅法第38條及營利事業所得稅查核準則第62條規定，經營本業及附屬業務以外之費用及損失，不得列為費用或損失。另查核準則第74條第1款規定，旅費支出，應提示詳載逐日前往地點、訪洽對象及內容等之出差報告單及相關文件，足資證明與營業有關者，憑以認定。

然而，許多營利事業誤以為只要有乘坐交通工具證明及住宿憑證，即符合申報要件，而忽略填寫能證明該筆差旅費支出確實與營業有關的出差報告單，及保存與出差事由相關的證明資料（如邀請函、電子往來郵件、開會通知或參展照片等）。

該局近期查核轄內甲公司112年度營利事業所得稅結算申報案，其列報負責人與股東出差至歐洲之旅費約80萬元，並檢附機票票根及歐洲各飯店開立之憑證，然該局發現其出差報告單內容僅簡略記載「考察市場」，經通知甲公司補正，惟甲公司無法具體說明參訪對象或商務洽談紀錄，亦無法提示與當地潛在客戶之往來商務信件或相關合約，無法舉證該趟行程與公司業務經營有關，遂遭該局剔除該筆差旅費並補稅。

該局提醒營利事業，派員出差時，應落實內部控制，要求出差人員詳實記錄每日商務行程，並在出差結束後將相關業務洽談紀錄、商務郵件等佐證資料編製成冊，與會計憑證一同妥善保存，以維護自身權益。