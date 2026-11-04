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報稅扶養父母免稅額有爭議？ 國稅局訂4順位認定原則

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

每年5月綜合所得稅申報期間，兄弟姊妹常因扶養父母的免稅額歸屬問題產生爭議。財政部北區國稅局表示，若同一年度有2名以上納稅義務人重複申報扶養同一名直系尊親屬，將依財政部訂定的認定原則，按照4個順位決定免稅額由誰列報，依序為受扶養長輩自行指定、申報扶養人協議、法院監護人列報，以及依實際扶養事實認定，避免重複申報。

北區國稅局指出，財政部於去年4月23日訂定直系尊親屬免稅額重複申報的認定原則，當家屬間無法協調由誰申報扶養時，國稅局將依照相關順位認定。

首先，若受扶養的長輩能出具書面聲明，指定由某一位晚輩申報扶養，將優先依照長輩意願認列；若長輩沒有出具書面聲明，則由申報扶養的晚輩自行協議決定。其次，若長輩已經法院監護宣告，則由辦理監護登記的監護人列報。

若上述方式都無法決定，則回歸實際扶養事實綜合判斷，由實際或主要扶養者申報。國稅局將考量雙方親等關係、與受扶養者實際同居天數，以及是否負責日常生活起居，並參考扶養費、保險費、醫療費、看護費用及長期照護等支出，認定適當的申報人。

北區國稅局舉例，陳大哥與陳小弟是兄弟，兩人113年度綜合所得稅結算申報時，都列報扶養超過70歲的母親陳媽媽，但兄弟無法達成協議。後來母親出具書面聲明，指定由陳大哥申報扶養，國稅局因此依照母親意願，核認由陳大哥列報母親的免稅額。

國稅局提醒，即使直系尊親屬是由晚輩共同扶養，或由不同子女輪流負擔扶養責任，仍建議家屬在申報綜合所得稅前先行協調，必要時可請受扶養長輩出具書面聲明，指定由其中一人申報，避免因重複列報免稅額而衍生爭議。

國稅局 免稅額 報稅

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