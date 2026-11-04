房地合一稅少算這項「稅金變高」 他研發試算表信義房屋大推

買房賣屋常被稅費搞得一頭霧水，曾在補習班教數學的信義房屋美術明誠店段展綦研發「萬件順稅」稅費試算表，讓稅費計算變簡單，兩年多來全台巡迴開講35場，信義房屋已將試算表正式上線內部網站，供全台同仁使用解客戶疑難。

信義房屋表示，段展綦轉行房仲至今已13年，過去長期在高雄後驛地區服務，發現許多客戶面對稅費相關問題常常一頭霧水，甚至因此影響到買賣雙方權益。

例如賣屋要繳房地合一稅，試算時，若房仲業務與屋主沒有扣除相關費用，如土地漲價總數額，則試算屋主要繳納的稅金就會比較高、進而使售屋總價可能跟著提高。

但扣除後，不僅屋主繳納稅金較準確，房仲也可依此和屋主溝通、使買方更有可能用合理價格買到心儀物件，成就雙贏。

又如繼承案件，如何判斷使用新制或舊制的稅制、要繳納多少金額等，都是客戶、房仲業務常見的稅費問題。

因此，段展綦2023年開始自學EXCEL，設計出一套試算表，方便自己幫客戶計算稅費。他和同事分享如何使用，同時進行全台巡迴推廣，累積更多案例，以使試算表功能更加完善。

截至2026年中，段展綦已經在全台主講35場講座，信義房屋日前也正式將他研發的第一階段試算表，在內部網站優化上線，提供全台同仁使用。

段展綦表示，後續期待能在公司支持下，將第二、三階段更複雜的試算功能也逐步推出，例如多位繼承人的案件、不同房貸方案的案件等，以造福更多客戶與夥伴。