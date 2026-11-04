快訊

美共和黨期中選舉慘敗！鐵票區28年首翻藍 川普說話了

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

美國期中選舉／共和黨連失2州！民主黨38年首奪德州參院席次

聽新聞
0:00 / 0:00

房地合一稅少算這項「稅金變高」 他研發試算表信義房屋大推

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
截至2026年中，信義房屋段展綦已經在全台主講35場講座。圖／信義房屋提供
截至2026年中，信義房屋段展綦已經在全台主講35場講座。圖／信義房屋提供

買房賣屋常被稅費搞得一頭霧水，曾在補習班教數學的信義房屋美術明誠店段展綦研發「萬件順稅」稅費試算表，讓稅費計算變簡單，兩年多來全台巡迴開講35場，信義房屋已將試算表正式上線內部網站，供全台同仁使用解客戶疑難。

信義房屋表示，段展綦轉行房仲至今已13年，過去長期在高雄後驛地區服務，發現許多客戶面對稅費相關問題常常一頭霧水，甚至因此影響到買賣雙方權益。

例如賣屋要繳房地合一稅，試算時，若房仲業務與屋主沒有扣除相關費用，如土地漲價總數額，則試算屋主要繳納的稅金就會比較高、進而使售屋總價可能跟著提高。

但扣除後，不僅屋主繳納稅金較準確，房仲也可依此和屋主溝通、使買方更有可能用合理價格買到心儀物件，成就雙贏。

又如繼承案件，如何判斷使用新制或舊制的稅制、要繳納多少金額等，都是客戶、房仲業務常見的稅費問題。

因此，段展綦2023年開始自學EXCEL，設計出一套試算表，方便自己幫客戶計算稅費。他和同事分享如何使用，同時進行全台巡迴推廣，累積更多案例，以使試算表功能更加完善。

截至2026年中，段展綦已經在全台主講35場講座，信義房屋日前也正式將他研發的第一階段試算表，在內部網站優化上線，提供全台同仁使用。

段展綦表示，後續期待能在公司支持下，將第二、三階段更複雜的試算功能也逐步推出，例如多位繼承人的案件、不同房貸方案的案件等，以造福更多客戶與夥伴。

房地合一稅 稅金 信義房屋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

借房給女兒劇團設址踩雷 部分房地土增稅失去優稅

家族企業傳承最少要花3到5年 會計師籲先規畫兩件事

買預售屋 留意重購退稅紅線

房價未止跌 李同榮為何喊「今年底至明年初為購屋甜蜜點」？

相關新聞

房地合一稅少算這項「稅金變高」 他研發試算表信義房屋大推

買房賣屋常被稅費搞得一頭霧水，曾在補習班教數學的信義房屋美術明誠店段展綦研發「萬件順稅」稅費試算表，讓稅費計算變簡單，兩年多來全台巡迴開講35場，信義房屋已將試算表正式上線內部網站，供全台同仁使用解客戶疑難。

雙11效應 快遞貨物報單衝高

雙11網購旺季來臨，財政部關務署統計，今年前十月進口快遞貨物報單數年增4.2％，推估11月快遞報單將來到691萬份，有機會創新高。面對跨境網購規模持續擴大，實名認證App易利委（EZ WAY）新增查詢功能，讓民眾能快速辨識商品輸入限制。

凱博觀點／越南稅務檢查 企業提前備戰

對在越南經營的外資企業而言，稅務檢查不只是例行性的行政程序，更可能成為影響企業獲利的重要風險。相較於台灣及中國大陸較常透過稅務數據篩選高風險企業，越南稅務機關實務上約每三至五年便會安排企業接受稅務檢查。這意味著，企業即使連續多年未被檢查，也不代表過往的稅務申報沒有問題。一旦同一項稅務缺失存在，恐在下一輪檢查時被集中發現，涉及多年累積的補稅、滯納金及罰金，對企業現金流與獲利造成重大影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。