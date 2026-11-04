雙11效應 快遞貨物報單衝高

雙11網購旺季來臨，財政部關務署統計，今年前十月進口快遞貨物報單數年增4.2％，推估11月快遞報單將來到691萬份，有機會創新高。面對跨境網購規模持續擴大，實名認證App易利委（EZ WAY）新增查詢功能，讓民眾能快速辨識商品輸入限制。

關務署昨（3）日統計，今年前十月進口快遞貨物報單數達5,953萬份，年增4.2％，而今年截至9月的前五大來源國，分別為中國大陸占62％、香港占13.7％、南韓占9.7％、日本占6.3％、美國占3％。

面對雙11購物旺季將至，近年11月單月報單數衝高，2024年增至672萬份後，2025年出現年減1.34％、降至663萬份，但以今年的成長率推估，今年11月單月報單數上看691萬份。

稅收部分，今年前十月來自進口快遞貨物稅收達586億元，創同期新高，年增逾81％，主要為來自在AI商機下企業紛紛進口高價貨品所致。

關務署提醒，部分商品雖能在海外網站下單，不代表符合台灣輸入規定。關務署副署長蘇淑貞舉例，常見涉及輸入規定商品，包括肉乾、種子等應施檢疫動植物產品，輪椅、玻尿酸等醫療器材及藥品，無線耳機等電信管制射頻器材，以及玩具、行動電源等應檢驗商品；此外，螺螄粉、花生等部分大陸物品也涉及輸入管制。

由於相關規定分散在農業部、衛福部、國家通訊傳播委員會（NCC）、經濟部等不同主管機關，此次彙整各貨品主管機關提供的常見管制商品資料後，於EZ WAY首頁與預先委任畫面新增查詢功能。

其中，紅色代表禁止輸入，或必須事先取得輸入許可才能進口；黃色則代表在規定的限量範圍內，可以免於申請輸入許可，但若超過限量，就必須事先提出申請並取得許可。

此外EZ WAY也提供「AI貨品稅則查詢」，可連結至關務署「貨品歸屬稅則查詢系統」，查詢商品稅則稅率、輸入規定及主管機關等詳細資訊。

關務署提醒，跨境網購不能只比價格、看評價，也要確認商品是否符合台灣輸入規定，尤其同一項商品可能同時涉及不同主管機關的管制要求，必須全部符合才能進口，若未事先確認，可能面臨通關延遲、貨物退運，甚至遭到裁罰。