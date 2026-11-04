凱博觀點／越南稅務檢查 企業提前備戰

對在越南經營的外資企業而言，稅務檢查不只是例行性的行政程序，更可能成為影響企業獲利的重要風險。相較於台灣及中國大陸較常透過稅務數據篩選高風險企業，越南稅務機關實務上約每三至五年便會安排企業接受稅務檢查。這意味著，企業即使連續多年未被檢查，也不代表過往的稅務申報沒有問題。一旦同一項稅務缺失存在，恐在下一輪檢查時被集中發現，涉及多年累積的補稅、滯納金及罰金，對企業現金流與獲利造成重大影響。

我們曾協助客戶針對過往年度稅務檢查發現的缺失，在面臨新一輪檢查前提出專業意見，協助客戶及早整改，消除相關缺失涉及的高額稅金。另有客戶在接受稅務機關現場檢查後，面臨缺失認定及補稅壓力，經我們協助進行稅務協談，最終亦取得客戶滿意的處理結果，大幅降低補稅金額。這些實務經驗顯示，企業若能及早辨識風險，或在現場檢查後適時提出專業說明，便有機會降低不必要的稅務成本。

由於稅務檢查並非每年進行，企業若僅在接獲通知後才開始整理資料，往往已錯失及早處理問題的時機。因此，企業應定期檢視過往年度的稅務申報並進行風險評估，確認是否存在持續性的申報錯誤、憑證缺失或稅務處理不當等問題，避免小問題隨時間累積，最終演變成高額稅務負擔。而即使稅務機關已完成現場檢查，企業仍可透過專業說明與稅務協談爭取降低補稅金額。

面對越南稅務檢查，企業應該在風險可控時及早採取行動。若您的越南公司希望提前檢視過往年度的稅務風險，或即將接受稅務機關檢查，建議洽詢具備越南稅務實務經驗的專業顧問。透過事前風險評估、缺失整改及必要的稅務協談，企業才能降低補稅額，更有把握在越南長期經營。（作者是凱博聯合會計師事務所越南區域總監黃慧展會計師）