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財部：受財劃法影響 前9月中央獲配營業稅年減2748億元

中央社／ 台北3日電
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

財政部今天表示，今年前9月證交稅、營利事業所得稅及營業稅年增，但受新版財劃法影響，中央獲分配的營業稅年減新台幣2748億元；整體賦稅實徵淨額方面，中央增加2553億元，地方增加4527億元。

財政部發布新聞稿說明，財政部長莊翠雲今天在立法院審查115年追加預算答詢時提及，今年前9月全國賦稅實徵淨額較去年同期增加7000億元，但中央政府僅增加2500多億元，地方政府增加4500多億元均屬實。

財政部解釋，立法委員所稱中央政府增加5000多億元應屬誤解，是未考量財劃法修正後，營業稅中央減少2748億元所致。

財政部說明，今年迄今，受經濟景氣成長及股市熱絡影響，前9月全國稅收較去年同期增加7004億元，主要集中於證交稅、營利事業所得稅及營業稅等3稅目。

財政部表示，不過受新版財劃法上路影響，營業稅劃分至中央政府的比率由61.2%降至4.5%，以致中央獲分配的營業稅較去年同期減少2748億元。

財政部說明，因中央政府總預算已於今年9月18日公布，財政部10月13日發布的全國賦稅收入初步統計已採法定預算數作為預算達成率的計算基準。累計前9月中央政府為76.6%，地方政府為83.2%。

營業稅 財劃法 莊翠雲 財政部 證交稅 立法院

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