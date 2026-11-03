財部：受財劃法影響 前9月中央獲配營業稅年減2748億元

台灣彩券公司3日推出「獎金射手」與「猜拳高手」2款刮刮樂新品，每張售價均為新臺幣200元，分別將射飛鏢及大家熟悉的猜拳融入遊戲設計，讓刮獎過程充滿過關、對決的遊戲樂趣。其中，全新倍數主題「獎金射手」設有1倍、2倍、3倍、5倍及10倍，共5個獎金倍數區，有機會刮出最高10倍的獎金；「猜拳高手」則以剪刀、石頭、布比拚勝負，只要「您的符號」勝過「對手的符號」就贏得該局獎金；2款新品頭獎皆為200萬元，總獎項超過386萬個，總獎金逾14.7億元。

2026-11-03 11:47