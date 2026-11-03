自住房地出售漏勾選優惠 逾期申請土增稅優惠稅率遭駁回

出售自住房地，想適用土地增值稅10％優惠稅率，卻因代書漏勾選而錯失節稅機會！一名民眾出售台北市信義區持分土地，原本符合自用住宅的居住情形，但辦理土地移轉現值申報時，未勾選按自用住宅用地稅率課徵，事後才發現並申請改按優惠稅率計算，卻因已超過法定期限遭稅捐機關拒絕。民眾主張房屋長期自住、戶籍未遷出，且因失智未能發現代書疏失，仍遭台北市政府訴願審議委員會駁回，確立自用住宅優惠稅率必須由納稅人自行申請，不能因房屋符合自住條件就自動適用。

依《土地稅法》第34條規定，土地所有權人出售自用住宅用地，符合相關條件者，土地增值稅可按10％優惠稅率課徵，但同一土地所有權人一生以適用一次為限。至於申請程序，依同法第34條之1規定，應在土地現值申報書註明自用住宅，並檢附建築改良物證明文件；若申報時漏未註明，仍可在土地增值稅繳納期限屆滿前，向稽徵機關補行申請，逾期即不得適用。

訴願人於2025年10月6日簽約出售信義區一筆土地，土地總面積1,257平方公尺，持分1/45，換算持分面積約27.93平方公尺，並於同月9日申報土地移轉現值。不過，因申報書未勾選自用住宅用地稅率，稅捐處依一般用地稅率核課土地增值稅9萬9,711元，繳納期限為2025年11月1日至11月30日，訴願人並於10月27日繳清。

直到同年12月9日，訴願人才向稅捐處申請改按自用住宅用地稅率課徵，已超過11月30日的法定補申請期限。稅捐處因此維持一般用地稅率核課結果，訴願人不服，主張土地上的房屋自父親取得以來一直供家人自住，從未出租，家人戶籍也都設在該處，過去地價稅及房屋稅均適用自用住宅優惠稅率，這次只是代書辦理過戶時疏忽漏勾，稅捐機關也未主動通知補正，才導致錯失優惠。

訴願人另表示，自己因弟弟過世而罹患失智症，未能及時發現申報疏漏，認為稅捐機關應在收件時檢查文件，或通知補勾選，以免納稅人蒙受損失。

不過，台北市政府訴願會認為，自用住宅用地稅率並非只要符合居住事實就能自動適用，而是必須由土地所有權人主動提出申請。是否符合自用住宅要件，屬於納稅義務人應掌握的事實；尤其土地增值稅10％優惠一生僅能適用一次，是否在此次土地移轉時使用優惠，也應由土地所有權人自行決定，不能要求稅捐機關代為判斷或主動通知補勾。

至於訴願人提出失智症診斷證明，市府指出，訴願人辦理土地移轉時已委託代書代為申報，仍不影響其未在法定期限內提出申請的事實。此外，過去房屋稅及地價稅適用自用住宅優惠稅率，也不代表出售土地時即可直接適用土地增值稅優惠。因此，訴願會認定稅捐處依一般用地稅率核課土地增值稅並無違誤，訴願決定駁回。