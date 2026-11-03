刮刮樂新品登場「獎金射手」「猜拳高手」 每張售價200元

台灣彩券公司3日推出「獎金射手」與「猜拳高手」2款刮刮樂新品，每張售價均為新臺幣200元，分別將射飛鏢及大家熟悉的猜拳融入遊戲設計，讓刮獎過程充滿過關、對決的遊戲樂趣。其中，全新倍數主題「獎金射手」設有1倍、2倍、3倍、5倍及10倍，共5個獎金倍數區，有機會刮出最高10倍的獎金；「猜拳高手」則以剪刀、石頭、布比拚勝負，只要「您的符號」勝過「對手的符號」就贏得該局獎金；2款新品頭獎皆為200萬元，總獎項超過386萬個，總獎金逾14.7億元。

「獎金射手」每張售價200元，以常見的射飛鏢遊戲為設計概念，將瞄準靶心、挑戰獎金的趣味融入票面及玩法。遊戲規劃1倍、2倍、3倍、5倍及10倍，共5個獎金倍數區，每個倍數區皆有2個「您的號碼」，刮出任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得該號碼對應獎金乘以該區獎金倍數之金額，獎金最高有機會翻10倍，1,000元（含）以上的獎項超過17萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率34%。

「猜拳高手」每張售價200元，以大家熟悉的「剪刀、石頭、布」為遊戲概念，將猜拳對決搬上刮刮樂票面，以鮮明色彩及出拳手勢營造出輕鬆活潑的遊戲氛圍，只要任一局中刮出「您的符號」勝過「對手的符號」，即贏得該局獎金，共有6局遊戲機會，1,000元（含）以上的獎項超過23萬個，頭獎200萬元共有6個，總中獎率31%。