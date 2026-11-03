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搭機旅遊或出差前注意！欠稅達這門檻恐遭限制出境
出國前除了確認機票、住宿及護照效期，也要留意有沒有欠稅。花蓮稅務局提醒，個人欠繳已確定的稅款達100萬元以上，經審核符合相關要件，可能遭限制出境，影響旅遊或出差行程。
稅務局說明，依《稅捐稽徵法》第24條規定，欠繳已確定的稅款，個人達100萬元以上、營利事業達200萬元以上；若欠稅仍在行政救濟程序中，則個人達150萬元以上、營利事業達300萬元以上，經稅捐稽徵機關審核符合限制出境要件後，將報請財政部，轉請內政部移民署辦理限制出境。
該局提醒，收到繳款書後，應在期限內繳清稅款，避免逾期遭加徵滯納金，也別讓欠稅問題打亂出國計畫。
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