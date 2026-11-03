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土地賣了仍收地價稅繳費單？不是看持有多久、全看這一天登記誰名下
土地已經賣掉，仍可能收到當年度地價稅單。基隆稅務局表示，地價稅以每年8月31日為納稅義務基準日，當天地政機關土地登記簿上記載的土地所有權人或典權人，就是當年度的納稅義務人，不論持有多久，都須負責繳納該筆土地全年的地價稅。
稅務局說明，買賣雙方即使在契約中約定由誰負擔地價稅，或依持有月份比例分攤，也只是雙方的私下約定，不能據此要求稅務局變更納稅人，或依各自持有土地的期間，分別計算、開徵地價稅。
為避免日後爭議，稅務局提醒，買賣房地時，最好在契約中明確約定地價稅的分攤方式，並依雙方持有時間比例算出應負擔的金額，再由當年度的納稅人預先向另一方收取應分攤的稅款，之後負責繳納全年地價稅。
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