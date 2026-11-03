贈與免稅額244萬 採曆年制

贈與稅每人每年免稅額為244萬元，財政部台北國稅局提醒，「每年」是指每一年的元旦至年底為一個周期，有民眾誤以為是從第一次贈與日起算一年，若誤解規定，恐導致同一年度贈與額度超過免稅額，而產生應納稅款，民眾安排資產傳承時應特別留意。

台北國稅局表示，《遺產及贈與稅法》所稱的「每年」、「一年內」，以及「同一年內」兩次以上贈與行為，均採曆年制，也就是每年1月1日至12月31日。同一名贈與人在這段期間內贈與他人的財產，須合併計算，不會因贈與日期不同或對象不同，就分別適用免稅額。

舉例來說，阿明（化名）於去年8月10日贈與兒子小偉100萬元，今年8月9日再贈與女兒小美144萬元。他誤認免稅額是從首次贈與日起算一年，以為今年8月10日就能歸零、重新享有244萬元整的免稅額，於今年10月1日又贈與另一名兒子小傑244萬元。

然而，阿明去年贈與小偉的100萬元，應歸入去年度計算；今年贈與小美及小傑的款項，則須合併計入今年贈與總額，合計388萬元。扣除當年度免稅額244萬元後，課稅贈與淨額為144萬元，按10%稅率計算，應納贈與稅14.4萬元。

國稅局指出，2025年及2026年贈與稅免稅額均為244萬元。

贈與稅原則上按贈與人每年贈與總額，減除法定扣除額及免稅額後，再依適用稅率計算，免稅額是以贈與人為單位，並非每名子女各有244萬元。