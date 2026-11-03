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屋頂裝太陽能板 有條件免稅
新竹市稅務局表示，屋頂加裝太陽能板，若太陽光電板僅以支柱直接支撐，上下未另鋪鐵皮、水泥等頂蓋，四周也沒有牆壁、門窗等圍設結構，未增加可使用空間或建築物面積，就不屬於房屋稅課徵範圍，不會增加房屋現值及稅額。
隨綠能政策推動，愈來愈多民眾在自家屋頂設置太陽光電設備，除了發電，也可能獲得租金或售電收入。不過，裝設設備是否會讓房屋稅變貴，仍是不少屋主關心的問題。
稅務局說明，房屋稅課徵對象包括附著於土地的房屋，及增加房屋使用價值的建築物。
因此屋頂裝設太陽能板是否增加稅負，須看實際搭建情形，尤其有無另外設置頂蓋、牆壁或門窗，形成新增使用空間。
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