重購土地贈與配偶 會被追繳原退還稅款

土增稅重購退稅核准後，五年內將重購土地贈與配偶，仍會被追繳原退還稅款。台中市稅務局提醒，夫妻間贈與也屬於所有權移轉，不能因為土地仍在夫妻名下，就認為不受重購退稅管制。

依土地稅法規定，土地所有權人取得重購退稅後，在五年管制期間內移轉重購土地，應追繳原退還稅款，贈與配偶也包含在內。

稅務局說明，設置五年管制期間，是為避免土地所有權人取得退稅後，隨即將另購土地移轉或改作其他用途，藉此逃漏土增稅、從事土地投機。因此，核准退稅後，仍須留意管制期間限制。

夫妻間不能藉由先退稅、再贈與方式，達到由不同人出售及重購土地的結果。舉例來說，丈夫出售土地、妻子購買土地，或妻子出售土地、丈夫購買土地，原本就不適用土增稅重購退稅。

若先由同一人出售及重購土地，申請退稅後，再將重購土地贈與配偶，仍有取巧逃漏土增稅的疑慮。稅務局強調，贈與完成後，土地所有權已由受贈配偶取得，屬於實質移轉，只要發生在五年管制期間內，就應追繳原退還稅款。