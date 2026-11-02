國稅局查獲醫美牙科等診所短報自費收入 依法補稅處罰

財政部台北國稅局今天表示，醫美整形、牙科等醫療院所提供如醫美、植牙等自費高階療程項目，收費常達新台幣數千元至數十萬元不等，近日查獲多家診所漏報非健保給付項目醫療收入、或短報政府補助自費收入等，依規定補稅處罰，呼籲醫療院所應依法誠實申報自費收入。

台北國稅局透過新聞稿表示，民眾經濟能力提升，帶動自費高階療程項目的醫療服務蓬勃發展，為維護租稅公平，已將醫療院所相關自費收入申報情形列為加強查核項目。

台北國稅局舉例，醫美整形、眼科、牙科、骨科及人工生殖等醫療院所，提供如醫美療程、眼科飛秒雷射手術、植牙、齒列矯正及人工生殖等非健保給付項目醫療服務，收費常達數千元至數十萬元不等。

台北國稅局指出，這些屬於病患自費負擔項目，沒有扣繳暨免扣繳憑單可供稽徵機關勾稽運用，但隨科技進步與資訊透明，稽徵機關仍可利用網路與AI瞭解新興醫療科技趨勢，透過大數據分析醫療物料耗用情形，再配合數位支付金流及跨機關醫療補助等多元資料，研析業者申報收入與費用合理性，篩選出高風險對象加強查核，維護租稅公平。

台北國稅局指出，近日透過查核技術，查獲多家診所短報醫療耗材的進貨成本，同時漏報非健保給付項目醫療收入、短報電子支付收入或政府補助自費收入等，其中還有診所收入超過千萬元，經台北國稅局依查得資料再減除必要成本費用後，核定診所負責人漏報執行業務所得，並依規定補稅處罰。

台北國稅局呼籲，醫療院所提供非健保給付項目醫療所收取的各項收入都應確實申報，稽徵機關也將持續加強查核，業者勿心存僥倖。若有短漏報所得，在未經檢舉或進行調查前，應儘速依稅捐稽徵法第48條之1規定，主動向稽徵機關補報並加計利息補繳所漏稅額，以免受罰。