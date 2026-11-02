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財部擬修重大公建免營所稅 納AI算力設施營運所得

中央社／ 台北2日電

配合AI算力設施、勞工福利設施已納入重大公共建設範疇，財政部預告修正相關辦法，完備適用免納營利事業所得稅規範，包括AI算力設施營運所得及勞務所得、勞工育樂中心業務所得等。

財政部9月發布修正「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」，增列勞工福利設施等為重大公共建設範圍，並於10月預告修正「民間機構參與重大公共建設適用免納營利事業所得稅辦法」部分條文草案，完備相關規範。

修正草案擴大並調整適用免納營所稅項目，包括增列「數位建設」的AI算力設施營運所得及勞務所得、「勞工福利設施」的勞工育樂中心業務所得，以及「衛生福利及醫療設施」項目下，「設有機構住宿式服務的長期照顧服務機構」的住房照護所得。

申報機制方面，修正草案明定，民間機構自經核准參與重大公共建設年度起，至免稅期間最後年度止，於每年辦理營所稅結算申報時，皆須依格式填報相關課稅所得額並檢附相關資料，供稅捐稽徵機關審核；若經通知補正屆期未補正，稽徵機關得依查得資料核定。

修正草案規定，重大公共建設免納營所稅範圍，依其母法與範圍公告日期分別回溯施行，其中，衛生福利及醫療設施自112年8月28日、數位建設自今年3月30日、勞工福利設施自今年9月11日。

此外，每年申報須填報課稅所得計算表的規定，則自115年度營利事業所得稅結算申報案件適用。

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