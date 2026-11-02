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夫妻贈與也算移轉！土地重購退稅五年內須繳回

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
若先由同一人出售及重購土地，申請退稅後，再將重購土地贈與配偶，仍有取巧逃漏土增稅的疑慮。示意圖。圖／123RF
若先由同一人出售及重購土地，申請退稅後，再將重購土地贈與配偶，仍有取巧逃漏土增稅的疑慮。示意圖。圖／123RF

土增稅重購退稅核准後，五年內將重購土地贈與配偶，仍會被追繳原退還稅款。台中稅務局提醒，夫妻間贈與也屬於所有權移轉，不能因為土地仍在夫妻名下，就認為不受重購退稅管制。

日前有民眾詢問，已獲核准土增稅重購退稅，若想在五年內將重購土地贈與配偶，是否影響退稅資格？稅務局解釋，依《土地稅法》第37條規定，土地所有權人取得重購退稅後，在五年管制期間內移轉重購土地，應追繳原退還稅款，贈與配偶也包含在內。

稅務局說明，設置五年管制期間，是為避免土地所有權人取得退稅後，隨即將另購土地移轉或改作其他用途，藉此逃漏土增稅、從事土地投機。因此，核准退稅不代表後續可以自由移轉，仍須留意管制期間的限制。

夫妻之間也不能藉由先退稅、再贈與的方式，達到由不同人出售及重購土地的結果。舉例來說，丈夫出售土地、妻子購買土地，或妻子出售土地、丈夫購買土地，原本就不適用土增稅重購退稅。

若先由同一人出售及重購土地，申請退稅後，再將重購土地贈與配偶，仍有取巧逃漏土增稅的疑慮。稅務局強調，贈與完成後，土地所有權已由受贈配偶取得，屬於實質移轉，只要發生在五年管制期間內，就應追繳原退還稅款，民眾辦理前應審慎評估。

土增稅

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