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受僱建築師拒註銷開業登記 控公司階級歧視遭駁回

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

一名建築師因拒絕公司要求註銷外部建築師事務所開業登記，後續遭調整考績、扣發考績獎金，甚至取消每年6萬元的技師獎勵金，認為公司對自己差別待遇，向台北市勞動局申訴階級歧視。不過，台北市政府訴願審議委員會認定，公司要求員工不得在外從事相同或競業業務，是基於防止利益衝突及維護企業經營秩序的合理管理措施，相關爭議屬於勞資爭議，並非就業歧視，訴願因此遭駁回。

某名建築師自2006年11月起在建築師事務所任職，2009年1月轉任一家工程顧問公司。訴願人表示，因拒絕工程顧問公司要求註銷其建築師開業登記，導致薪資、考績及獎金發放受到影響；但公司其他具有建築師執照的主管級同仁，卻未受到相同限制，因此認為公司涉及階級歧視，於2025年11月10日向勞動局提出申訴。

勞動局調查後，提經就業歧視評議委員會審議，認定公司不成立違反《就業服務法》第5條第1項「階級歧視」規定。但建築師不服，主張原審定內容有錯誤，且公司還將相關內容用於法院訴訟攻防，另提出新事證，要求重新審定。

不過，勞動局在調查也發現，訴願人除了在公司任職，也在外設立建築師事務所並辦理開業登記，且並非只有形式上的登記，而是實際對外執行建築師業務。公司依工作規則，禁止員工在外從事相同或競業業務，因此要求訴願人改善或註銷外部開業登記，主要是為了避免利益衝突及維護企業經營秩序，屬於公司合理管理範疇。

至於建築師主張，公司其他具有建築師資格的員工也有在外開業，卻未受到相同限制，勞動局進一步查證發現，與訴願人職等相同、具有建築師資格的2名員工，均未在外開業；另外8名職等較高且有開業的建築師，則都是在公司轉投資及合作的聯合建築師事務所開業，並非自行在外開業，與訴願人的情況不同，因此難以認定公司有差別待遇。

此外，建築師認為自己因拒絕註銷開業登記，遭到考績列乙等、扣發考績獎金，以及取消每年6萬元技師獎勵金，涉及報復性處分。但勞動局認為，這些爭議是因訴願人未遵守公司內部規定所衍生，涉及工作規則適用、競業限制及人事管理措施，應屬勞資爭議範疇，若認為勞動權益受損，可循勞資爭議處理或司法途徑救濟，與《就業服務法》所禁止的階級歧視不同。

訴願會最後指出，就業歧視評議委員會共15名委員，案件審議當天有14名委員出席，符合開會及決議規定，審查過程也未發現事實認定錯誤或程序違法情形，因此維持原審定結果，駁回訴願。

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