家族企業傳承最少要花3到5年 會計師籲先規畫兩件事

企業主規畫股權傳承，應把握年底前檢視今年尚未運用的贈與稅免稅額及個人基本所得額扣除額。勤業眾信會計師徐瑩瑩提醒，股權傳承與持股架構調整，往往需要三到五年甚至更長時間，愈早規畫，愈能充分運用每年的免稅額與扣除額，並兼顧移轉當下及未來持有的稅負。

徐瑩瑩觀察，不少第一代企業主直接以個人名義持有家族企業股份，隨著年齡增長，開始思考交棒，希望同時完成節稅與傳承。不過，這涉及兩個問題，首先，是如何將股權移轉給下一代，再來是第一代保留及第二代取得的股份，適合由個人直接持有，或透過投資公司間接持有，兩者都須妥善評估。

她說明，公司分配盈餘，股東會取得股利所得；公司經營有成、股權價值提高後，股東出售股票，也可能產生交易利益。不同所得適用不同課稅規定，持股及移轉方式也會影響稅負，因此不能只看眼前的移轉成本，還要考量未來持有股權的負擔。

在持股方式上，徐瑩瑩指出，從上市櫃公司年報揭露的前十大股東，可以發現不少經營者透過投資公司持股，原因之一是個人與公司取得國內股利的課稅方式不同。依所得稅法規定，公司投資國內其他營利事業所獲配的股利或盈餘，不計入所得額課稅。

個人取得股利則有兩種計稅方式可選，一是將股利併入綜合所得課稅，並按股利的8.5%計算可抵減稅額，每一申報戶最高抵減8萬元；二是股利按28%稅率分開計稅。此外，個人持股還可能負擔二代健保補充保費。

徐瑩瑩表示，一般而言，個人適用累進稅率低於28%，採合併計稅較有利；若適用稅率較高，則須依股利金額試算。對股利所得較高者而言，單看收到股利當下的稅負，透過投資公司持股通常較低，但仍須納入投資公司的未分配盈餘稅及日常營運成本，才能評估整體效益。

若要將個人直接持股改為透過投資公司持有，常見方式包括將股份出售給投資公司，或以家族企業股份作價，出資設立或增資投資公司。前者通常適用於股東已有投資公司，且公司有足夠資金的情況。

不過，這兩種方式對個人股東而言，都屬於處分投資。徐瑩瑩指出，若家族企業為未上市櫃的股份有限公司，且已印製股票，移轉產生的證券交易所得須納入個人基本所得額；以股作價時，抵繳股款金額超過原始取得成本的部分，也須留意相關稅負。此外，部分特殊股權交易可能涉及房地合一稅，不能只考慮證券交易所得的課稅問題。

股權估價也是調整架構及傳承的重要環節。徐瑩瑩表示，實務上，未上市櫃股票通常以交易基準日的每股淨值估價；若公司資產包含土地、房屋、上市櫃或興櫃股票等，還可能須依公告土地現值、房屋評定標準價格、股票收盤價或當日加權平均成交價等資料調整。

她也提醒，調整持股架構後，若個人的綜合所得稅負或財產明顯減少，可能引起國稅局關注。企業主應事先準備足以說明調整必要性的商業理由及相關資料，避免查核時被認定涉及逃漏稅，依實質課稅原則補稅及處罰。

至於將股權移轉給下一代，常見方式為贈與或買賣。由於買賣須有實際金流，涉及第二代的財力與資金安排，實務上多採贈與。徐瑩瑩表示，目前遺產稅與贈與稅的累進稅率相同，若無其他考量，一般建議在適用10%贈與稅率的級距內分年贈與；若配偶健在，也可評估運用夫妻間贈與不計入贈與總額的規定，再由夫妻分別贈與子女，加快資產移轉。

不過，移轉價格不能任意以股票面額計算。徐瑩瑩提醒，過去有企業主按面額出售股票，或家族企業按面額增資時，由第一代放棄認購、改由第二代認購。若價格明顯低於應有價值，差額可能被認定為以顯著不相當代價移轉財產，視同贈與，向第一代課徵贈與稅。

徐瑩瑩表示，每年的贈與稅免稅額及個人基本所得額扣除額均僅數百萬元，資產規模達千萬元以上的家庭，無論傳承股權或移轉至投資公司，都需要時間安排。規畫也須隨第一代想法、第二代意願、企業營運及資產組成持續調整，建議及早確認傳承目標，評估合適的持股與移轉方式。