乾燥季森林火災風險升 籲全民「三不」一旦引火罰60萬、燒森林10年刑責

受全球暖化與極端氣候影響，全球森林野火災情頻傳。台灣受季風交替與地形阻隔影響，每年十月至次年五月梅雨季來臨前，中南部地區降雨相對較少，為森林火災好發季節。農業部林業及自然保育署指出，近十年高達89%（390件）的森林火災在這段期間發生，且高達97%的林火因人為用火不慎所引起。為強化民眾防災意識，該署今年特別以「星火毀林 懊悔莫及」為宣導主題，呼籲民眾進入山林務必謹慎用火，切勿讓一時疏忽造成無法挽回的生態損失。

為強化森林火災風險管理並協助民眾掌握林火風險，林業保育署已建置「林火風險評估系統」（https://ffwi.forest.gov.tw/），提供各地未來7日之林火潛在風險資訊。當特定地區連日乾旱、林下燃料極度乾燥時，該署將適時啟動災防告警細胞簡訊機制，主動向當地民眾發布警示，提高警覺、謹慎用火，落實「三不」原則：「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」隨地焚燒垃圾，以避免森林火災發生。

林業保育署強調，森林火災的預防勝於災後搶救。依據《森林法》第34條規定，在森林區域及森林保護區內，非經許可，不得有引火行為，違反規定者最高可處新臺幣60萬元罰鍰。若放火燒毀他人之森林者，更可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負擔民事賠償責任。為鼓勵全民共同防範林火，民眾舉發燒毀國、公有林等涉嫌犯罪行為，經查獲犯罪行為人者，將致贈舉發人新台幣10萬元破案獎金，最先通報森林火災發生者，亦可發給新台幣5千元獎金。

林業保育署提醒，民眾若發現森林火災，請儘速撥打森林保護免費專線0800-000930（您您您，救山林）或119消防專線。「星火毀林，懊悔莫及」不只是警語，更是對每一位走入山林者的提醒，從避免留下火源做起，共同守護台灣珍貴的山林資源。