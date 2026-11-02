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遺贈稅分期繳納 最多18期

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

過去遺產稅或贈與稅應納稅額須達30萬元以上，才能申請分期繳納，財政部修法後已取消金額門檻，即使應納稅額未達30萬元，只要確實有繳現困難、無法一次繳清，都可在納稅期限內向國稅局申請分期，最多可分18期繳納，但須依規定加計利息。

舉例來說，林先生（化名）應繳納遺產稅27萬元，因無法一次繳清，過去因稅額未達30萬元，無法適用分期繳納規定；修法後，林先生只要確實有繳現困難，就可在納稅期限內向國稅局提出申請。假設經核准分18期繳納，每期應繳本金為1.5萬元，另須加計分期利息。

至於利息如何計算，國稅局指出，分期利息自原繳納期限屆滿之次日起，計算至實際繳納日止，依各年度1月1日郵政儲金1年期定期儲金固定利率加計。納稅人若其中一期未按期繳稅，稽徵機關會在當期期限屆滿次日起三天內，針對未繳清餘額發單通知，要求在十天內繳清。

遺贈稅 國稅局 贈與稅

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