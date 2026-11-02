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非自願賣房優稅 限七樣態

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
房地合一非自願交易樣態
房地合一非自願交易樣態

房地合一稅制度下，非自願賣房可適用20%較低稅率，不過這項例外條款設有「硬指標」，僅限財政部公告的七種樣態，才能適用，若不在公告範圍內，仍須依據實際持有期間決定適用稅率，最高45％。

七種非自願出售樣態包括，第一，因工作地點調整或非自願離職，須離開原工作地，而只好出售原自住房地；第二，因他人越界建築，依《民法》規定出售土地；第三，因無力清償債務，包括欠稅，房地遭強制執行移轉。

第四，本人或特定親屬罹患重大疾病或遭遇重大意外，出售房地以支付醫藥費；第五，取得通常保護令後，為躲避家庭暴力相對人而出售自住房地。

第六，因其他共有人依《土地法》第34條之1規定，未經同意交易共有房地，導致出售自己的持分；第七、繼承房地時一併繼承以該房地設定抵押的未償貸款，因無力償還本金及利息而出售。

房地合一稅稅率依持有期間而定，最高45％，不過為避免「錯殺無辜」，針對個人因非自願性因素交易持有期間五年以下的房屋、土地，在計算房地合一稅時，須符合財政部公告的調職、非自願離職或前述非自願性因素，可適用20%稅率。

舉例來說，王先生（化名）於2020年5月1日買賣取得與他人共有的A土地，後來因共有人訴請分割共有物，法院判決採變價分割方式，將土地拍賣，拍定人於2023年5月10日取得權利移轉證書。王先生申報房地合一稅時，主張自己從未同意處分土地，應屬非自願性出售，要求適用20%優惠稅率。

房地合一稅 財政部

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新聞中的法律／當心違約交割風險

台股交易熱絡，不少民眾紛紛投入股市，但股票投資除了有盈虧風險，也須留意交割義務。過去曾發生多起違約交割事件，投資人一旦未依規定完成交割，除了可能面臨民事賠償責任，情節嚴重者還可能涉及刑事責任，最重可處三年以上、十年以下有期徒刑，並可併科新台幣1,000萬元以上、2億元以下罰金。

遺贈稅分期繳納 最多18期

過去遺產稅或贈與稅應納稅額須達30萬元以上，才能申請分期繳納，財政部修法後已取消金額門檻，即使應納稅額未達30萬元，只要確實有繳現困難、無法一次繳清，都可在納稅期限內向國稅局申請分期，最多可分18期繳納，但須依規定加計利息。

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