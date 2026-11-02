新聞中的法律／當心違約交割風險

台股交易熱絡，不少民眾紛紛投入股市，但股票投資除了有盈虧風險，也須留意交割義務。過去曾發生多起違約交割事件，投資人一旦未依規定完成交割，除了可能面臨民事賠償責任，情節嚴重者還可能涉及刑事責任，最重可處三年以上、十年以下有期徒刑，並可併科新台幣1,000萬元以上、2億元以下罰金。

所謂「違約交割」，簡單來說，就是股票買賣已成交，但投資人未能在規定期限內支付款項，或交付應交割的股票。台灣股市採取「T+2」交割制度，也就是股票成交後的第二個營業日，必須完成交割。

舉例來說，投資人周一買進10萬元的股票，若期間沒有遇到休市，最晚就必須在周三上午10時前，於交割帳戶備妥應付的款項。若交割期限屆至，帳戶內資金不足，且未能依規定完成交割，就可能構成違約交割。

必須注意的是，股票交易並非網路購物，不能在下單後才發現資金不足，或因為不想買了就取消交易。股票買賣一旦成交，投資人便有履行交割的義務，不能任意反悔，否則就可能衍生違約責任。

違約交割的後果比一般民眾想像得更嚴重，主要可從三個層面來看。首先是民事責任，投資人可能面臨最高相當於成交金額7%的違約金。依證券交易所「證券經紀商受託契約準則」第19條規定，一般股票交易發生違約交割時，證券商得依規定收取違約金，最高可達成交金額的7%。

舉例來說，若買進100萬元股票卻未能履行交割義務，違約金最高可能達7萬元。

此外，繳納違約金並不代表責任就此了結。若證券商處理違約股票後仍有損失，或產生其他應由投資人負擔的債務及費用，投資人仍可能面臨進一步的損害賠償或追償。

第二是金融往來的信用紀錄。違約交割會在證券商的聯合徵信系統留下紀錄，進而影響投資人往後的信用評等，未來申辦信用卡、向銀行申請房貸或其他貸款時，都可能受到影響。

第三，也是最嚴重的情況，就是可能涉及刑事責任。依《證券交易法》第155條第1項第1款及第171條第1項第1款規定，若違約交割行為符合相關犯罪構成要件，可能面臨三年以上、十年以下有期徒刑，並可併科新台幣1,000萬元以上、2億元以下罰金，刑責不容小覷。

不過，必須釐清的是：並非所有違約交割都會構成刑事犯罪。依證券交易法第155條第1項第1款規定，除須涉及已成交卻未履行交割義務等相關行為外，還須符合「足以影響市場秩序」等法律要件，並依個案具體事實判斷是否成立犯罪。因此，是否涉及刑事責任，仍須綜合考量行為人的主觀意圖、實際行為及對市場秩序的影響，不能僅因未完成交割，就直接認定構成刑事犯罪。（本文由竑德法律事務所主持律師王翼升口述，記者余弦妙採訪整理）