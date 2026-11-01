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兄弟房屋共用門牌 自住房屋稅率適用遭打回票

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
房屋實際居住30多年，卻因沒有獨立門牌、無法辦理戶籍登記，失去自住房屋稅優惠。圖為房市示意圖。聯合報系資料照
房屋實際居住30多年，卻因沒有獨立門牌、無法辦理戶籍登記，失去自住房屋稅優惠。圖為房市示意圖。聯合報系資料照

房屋實際居住30多年，卻因沒有獨立門牌、無法辦理戶籍登記，失去自住房屋稅優惠。台北市一名屋主原按自住稅率課稅，因房屋稅2.0新增戶籍登記要件，遭改按3.2％稅率課徵，房屋稅增加。屋主主張與家人長期居住，且與兄弟共用門牌，援引財政部毗鄰房屋合併使用函釋爭取優惠，但台北市政府訴願決定會認為設籍房屋屬兄弟所有，不符適用條件，最終訴願遭駁回。

房屋稅條例修正後，自2024年7月1日起實施房屋稅2.0新制，自住住家用房屋除須無出租或供營業使用，並供本人、配偶或直系親屬實際居住外，還新增本人、配偶或直系親屬必須在該屋辦竣戶籍登記的要件，符合規定者才能適用1.2％自住稅率。

北市某屋主所有房屋原本按1.2％自住稅率課徵房屋稅，但稅捐處查核發現，屋主及其配偶、直系親屬的戶籍，均設在鄰近的臨時門牌，並非系爭房屋所在地址。由於該房屋沒有編釘獨立門牌，也沒有辦理戶籍登記，稅捐處認定不符合自住要件，改按非自住住家用房屋稅率3.2％課稅。

屋主主張，房屋是父親生前自地自建後分配給兄弟居住，家人已居住30多年，過去稅捐處也曾派員實地查核，並按自住稅率課稅。由於房屋是三層磚造建築，共用出入口及門牌，戶政事務所當年未區分樓層編釘門牌，2024年12月申請增設樓層門牌也遭拒絕，並非屋主不願設籍，而是客觀上無法辦理。

屋主另援引財政部2025年3月6日函釋指出，若本人、配偶或直系親屬所有的毗鄰房屋打通或合併使用，即使只在其中一戶辦理戶籍登記，符合實際居住等條件，仍可適用自住稅率，認為本案也應比照辦理。

不過，訴願會認為，財政部函釋所稱毗鄰房屋合併使用，仍須符合本人、配偶或直系親屬所有及實際居住等自住要件。本案屋主雖設籍於鄰近房屋，但該房屋所有權人是其兄弟，屬二親等旁系血親，並非法定所稱直系親屬，因此不能適用該函釋。

訴願會進一步指出，財政部針對房屋稅2.0新制疑義所發布的問答集，也明確說明，未經地方政府核准編釘門牌的房屋，因無法辦理戶籍登記，自無法適用自住稅率。即使屋主確實長期居住，也不能取代法定戶籍登記要件，因此認定稅捐處按3.2％稅率課徵114年期房屋稅，並無違誤，訴願駁回。

稅率 門牌 房屋稅

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