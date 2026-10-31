2026地價稅／合庫祭優惠 台灣 Pay、卡友最高回饋200元

合作金庫銀行為鼓勵民眾體驗便捷的數位金融服務，並回饋用戶的支持，特別推出地價稅繳納限時優惠活動「一掃繳稅 地久心安」。自地價稅開徵期間11月1日起至11月30日止，凡合作金庫銀行「行動銀行」或「台灣行動支付」APP的用戶，於活動期間使用上述任一方式以金融卡/帳戶成功掃碼繳納地價稅，且已註冊成為合作金庫銀行「金庫幣」會員，即可享有每筆500點台灣Pay紅利點數的回饋。

本次活動回饋每位用戶最高可享有4筆台灣Pay紅利點數回饋，即最高可獲得2,000點台灣Pay紅利點數，相當於200元優惠，讓您在輕鬆完成繳稅的同時，也能享有實質的回饋。合作金庫銀行貼心提醒，本次優惠活動設有筆數上限，僅限前10,000筆成功掃碼繳納的交易。

合作金庫銀行還特別針對信用卡卡友推出「合庫信用卡掃碼繳地價稅」加碼活動，凡使用合作金庫銀行「行動銀行」或「台灣行動支付」APP以信用卡掃碼繳納地價稅，不限繳稅金額，每成功繳納一筆，即可獲贈50元統一超商電子現金抵用券，每人最高可享4筆回饋，最高回饋200元，限量前10,000筆。另卡友透過合庫APP完成活動登錄，還可享3期0利率分期付款優惠，無論選擇一次付清或分期付款，皆免收手續費，讓卡友繳稅更便利、資金運用更彈性，還能享有加碼回饋。

合作金庫銀行透過整合台灣Pay多元支付管道與豐富回饋機制，持續推動民眾使用數位金融服務，讓繳稅流程更加便利、安全且有效率，同時享有實質優惠。未來也將持續精進數位服務體驗，深化支付場景應用，落實普惠金融目標，同時呼籲民眾留意各項回饋名額與活動期限，提早規劃繳稅方式，以確保相關優惠權益。