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大台北瓦斯董座吳東進 申報轉讓1.03萬張持股
大台北（9908）今日代董事長、法人董事代表人吳東進申報轉讓持股1,030萬股（1.03萬張），轉讓方式為盤後定價交易。
據申報轉讓公告，吳東進目前持有大台北3,129萬4,455股，此次申報轉讓1,030萬股；若全數完成轉讓，持股將降至2,099萬4,455股。以大台北瓦斯今日收盤價28.9元計算，吳東進此次處分1.03萬張持股推估，交易金額約2.97億元。
大台北瓦斯今日盤中以28.9元作收，小漲約0.35%。今日台股大多數族群收盤慘綠，但受地緣衝突推升油價，油電燃氣族群表現相對持平。
大台北瓦斯今年前三季營收25.87億元，年增1.4%；第2季稅後純益3.87億元，每股純益（EPS）0.77元。公司並持續布局燃料電池，日前萱布將於網科大樓建置550kW固態氧化物燃料電池(SOFC)系統，成為國內首座國產 550kW SOFC 進入實際應用場域的指標性案場。
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