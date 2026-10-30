大台北瓦斯董座吳東進 申報轉讓1.03萬張持股

申請延期繳納遺產稅獲准，不代表申請復查的期限也跟著延後。就有一家人遭國稅局補徵約325萬元遺產稅，誤以為可等延期繳納期限屆滿後再申請復查，結果錯過期限，遭程序駁回。財政部審理後，維持原決定，家屬未能透過此次救濟程序，進入補稅爭議的實質審查。

2026-10-30 11:28