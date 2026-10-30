KPMG稅務年會登場 助企業掌握國際租稅新趨勢

跨境租稅規範持續調整，企業享有租稅優惠的同時，也面臨更嚴格的申報與查核要求。KPMG安侯建業30日舉辦「2026稅務年會」，聚焦台新所得稅協定、境外公司法規、全球最低稅負及移轉訂價四大議題，提醒企業重新檢視投資架構、跨境交易與申報準備。

稅務投資部執業會計師謝昌君表示，修訂後的台新所得稅協定將自明年元旦起適用，股利、權利金扣繳稅率上限均降至10%，並新增利息適用10%優惠扣繳稅率規定，可望降低跨境交易成本。新協定也調整管理服務費及常設機構規範，企業應檢視交易、人員派駐安排，確認優惠適用條件。

境外公司方面，稅務投資部執業會計師丁英泰指出，薩摩亞預計自2028年起改採屬地主義課稅，境外被動收入須符合條件及經濟實質要求，才能維持免稅。英屬維京群島、塞席爾等地也強化申報、會計紀錄及實質受益人資訊要求，企業若只依賴註冊代理人，未確認法定義務，可能面臨罰款或公司除名，應依商業需求評估現有架構。

稅務投資部執業會計師張維欣表示，全球最低稅負已進入實務執行，各項避風港機制的生效時間、條件及各國導入進度不同，企業須確認資格，並與完整計算結果比較。評估租稅優惠時，也不能只看名目金額，還須考量是否符合合格租稅優惠規定，以及對最終補充稅的影響，並及早整備集團資料與申報流程。

副執行長丁傳倫指出，各國稅局運用人工智慧及數據分析強化移轉訂價查核，除了文件，也檢視實際營運、決策與交易是否一致。企業若進行年末一次性調整，須有合理商業理由及完整佐證，並注意執行時點；面對歐盟、澳洲等地公開國別報告要求，也應掌握規範，評估合規與聲譽風險。