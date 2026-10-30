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房子法拍190萬元全拿去還債！男沒拿到錢卻要繳26萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房子就算非出於個人意願被法拍，也要留意房地合一稅。聯合報系資料照
房子就算非出於個人意願被法拍，也要留意房地合一稅。聯合報系資料照

房子遭法院拍賣，價款全數拿去還債，一毛錢也沒拿到，仍可能要繳房地合一稅。就有一名男子受贈母親房地後，不到一年就遭法拍，拍定價190萬元，因認為自己未取得拍賣款而未申報，遭國稅局核定繳稅約25.6萬元，提訴願也沒用。

本次案件中，男子在2020年7月受贈取得南投縣竹山鎮一處房地，後因債務清償強制執行事件，房地遭法院拍賣。拍定人於2021年7月8日領取不動產權利移轉證書，同月22日完成移轉登記。

男子主張，房地是遭法院拍賣，並非自己主動出售，190萬元拍賣款也全數分配給債權人，自己沒有拿到任何款項，因此認為不須申報房地合一稅。

國稅局指出，房地遭法拍，仍屬房地合一稅課徵範圍。拍賣款經法院分配後，用於清償當事人的債務，不代表沒有交易所得，仍須依法計算所得並申報，不能以未分得拍賣款為由免除申報義務。

另外，本案還有一個爭議，是受贈房地的成本如何認定。男子認為，受贈時房地市價已超過190萬元，國稅局卻以較低的房屋評定現值、公告土地現值計算成本，導致受贈過戶後彷彿立即產生增值，並不合理。

財政部說明，依本案適用規定，受贈房地的取得成本，是以受贈時房屋評定現值及公告土地現值，按消費者物價指數調整，再加計相關必要費用，不能直接以受贈時市價或贈與人的原始買價認定。

國稅局以190萬元拍定價，減除約56.3萬元成本、5.7萬元移轉費用，核定課稅所得約128萬元。雖然持有期間不到兩年，但因無力清償債務遭強制執行，適用非自願交易20%稅率，核定稅額25萬6,001元。

復查時，國稅局另修正物價指數並補列印花稅，重算所得略高於原核定，仍基於行政救濟不利益變更禁止原則，維持原稅額。財政部認定核課並無違誤。

房子 法拍 國稅局

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