以為延期繳稅就能晚點申訴！這家人遭補稅325萬不服只能吞了

申請延期繳納遺產稅獲准，不代表申請復查的期限也跟著延後。就有一家人遭國稅局補徵約325萬元遺產稅，誤以為可等延期繳納期限屆滿後再申請復查，結果錯過期限，遭程序駁回。財政部審理後，維持原決定，家屬未能透過此次救濟程序，進入補稅爭議的實質審查。

案件中，被繼承人於2020年3月過世，由配偶代表申報遺產稅，列報夫妻剩餘財產差額分配請求權扣除額約4,138萬元。國稅局初步核定該項扣除額約2,274萬元，應納遺產稅約577萬元。

國稅局後續查得，夫妻曾離婚，直到2019年1月才重新辦理結婚登記，因此改以再婚日起至妻子死亡期間增加的財產，計算雙方婚後財產，將扣除額調降為約107萬元，應納遺產稅提高至約902萬元，另補徵約325萬元。

家屬不服，主張夫妻結婚多年，雖然中間因故離婚，仍持續同住、互相扶持。不過，這項扣除額爭議尚未進入實質審查，就先遇上申請復查逾期的問題。

本案補稅原繳納期限為2022年9月10日，因適逢星期六，順延至9月12日。家屬以稅額較大、繳納確有困難為由，申請延期，獲准延至同年11月10日繳納，並於11月7日提出復查。

不過，依稅捐稽徵法規定，對核定稅額不服，應在繳款書送達後，自繳納期間屆滿翌日起30日內申請復查。即使申請延期、分期繳納或實物抵繳，仍須按原繳納期限計算，相關提醒也已載於繳款書。

因此，本案復查期限應自9月13日起算，至10月12日屆滿，並未隨繳稅期限延至11月。家屬直到11月7日才提出，已超過法定期限。財政部認定，延期繳納是便利納稅人清償稅款，與申請復查期限分別處理，不能因誤認期限而延後，最終駁回。