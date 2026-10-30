爸爸生前答應給的2千萬還沒給！兒子想列遺產扣除遭拒

父親生前答應給的錢，過世時還沒付清，能否當成欠款，從遺產中扣除？一名男子申報父親遺產稅，主張父親承諾分配給他與長孫的款項，尚有約2,881萬元未支付，要求列為未償債務扣除。但財政部認為，相關協議及收款紀錄不足以證明父親確實負有這筆債務。

該案中，被繼承人於2021年3月過世，家屬申報遺產稅後，另申請增列對兒子約2,289萬元、對長孫約592萬元的未償債務。國稅局查核後均未認列，核定遺產總額約2.9億元，應納遺產稅約3,601萬元。

家屬主張，父親早年購買土地，借名登記在妻子及兩名兒子名下，土地遭徵收後，三人分別領取補償款。父親再與家人簽署分配協議，安排給付子女及長孫款項，並承諾補足兩名兒子領取補償款的差額。

兒子表示，扣除已分得的土地出售款，以及多年來陸續向父母領取的贈與款後，父親仍有款項未付，因此應從遺產中扣除。他也提出協議書、補償款入帳資料及手寫收款明細，作為證明。

不過，國稅局查閱協議書發現，相關分配款項記載由母親領取的土地徵收補償款支出，並未載明父親須另外給付。家屬也未提出足以證明土地確為父親借名登記的資料，難以認定款項屬父親尚未履行的付款義務。

財政部指出，補償款入帳資料只能證明家人曾領取款項，逐年受贈紀錄也不足以證明父親死亡時仍欠款約2,881萬元；父親的公證遺囑，同樣未記載這筆尚未支付的款項。

依遺產及贈與稅法規定，被繼承人死亡前的未償債務，須有確實證明，才能自遺產總額扣除。本案關鍵並非家人間不能有債務，而是提出的文件，無法確實證明父親負有該筆債務及死亡時尚欠的金額，因此維持否准扣除。全案約3,601萬元為核定應納遺產稅，並非否准這筆扣除額所增加的稅款。