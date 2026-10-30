沒收到稅單也要留意！營業用車牌照稅11月2日前繳清

今年營業用車輛下期使用牌照稅，繳納期限順延至11月2日。財政部賦稅署提醒，逾期繳納每超過3日加徵1％滯納金，最高加徵10％；超過30日仍未繳納，將移送強制執行，車主應把握期限繳清稅款。

賦稅署表示，今年營業用車輛下期使用牌照稅已於10月1日開徵，原訂10月31日截止繳納，因適逢假日，順延至11月2日、星期一。若遺失或尚未收到繳款書，可向車籍所在地的地方稅稽徵機關，或其派駐監理機關的服務櫃檯查詢、申請補發。

除了滯納金及強制執行，欠稅車輛上路也可能挨罰。賦稅署指出，逾期未繳清牌照稅的車輛，在30日滯納期滿後，若使用公共道路遭查獲，將處應納稅額1倍以下罰鍰。

繳稅方式方面，納稅義務人可登入「地方稅網路申報作業網站」，使用工商憑證、金融憑證，或輸入統一編號及車牌號碼，直接線上查繳稅款。也可持繳款書到代收稅款金融機構，以現金或票據繳納，但郵局不代收；稅額在3萬元以下者，可到統一、全家、萊爾富及OK便利商店繳納。

此外，也可透過ATM、信用卡、晶片金融卡、活期或儲蓄存款帳戶、電子支付帳戶等方式繳稅，或以手機掃描繳款書上的QR Code，連結至「網路繳稅服務」網站，以及使用提供繳稅服務的行動支付APP完成繳納。

賦稅署提醒，各項繳稅方式的操作細節，可參閱繳款書上的說明，或至財政部稅務入口網「線上服務」項下的「電子申報繳稅服務」查詢，切勿點選來路不明的連結，以免受騙。