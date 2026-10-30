學者：所得分配不均惡化中

財政部公布近年稅收狀況，二○二四年個人所得稅占國內生產毛額（ＧＤＰ）僅百分之三，遠低於ＯＥＣＤ國家平均值百分之八點二，認為反映了我國輕稅惠民政策理念，但學者指出，這反映的是個人綜所稅的財政角色相對有限，相較之下，營所稅在稅收結構中占有較重位置，這種稅收結構可能削弱了所得稅促進所得重分配的功能。

政大財稅系教授陳國樑說，統計顯示二○二四年免稅戶比重百分之四十五點三，在六九八萬申報戶數中，有三一七萬申報戶免繳稅，且最低所得組幾乎百分之百免稅，政府常以「很多人免繳綜所稅」為好事，但反映的是很多人所得偏低。

統計提到，所得最高的百分之廿群體囊括六成所得總額，並貢獻九成七應納稅負，後百分之八十所得較低者的稅負貢獻，總計不足百分之三，財政部認為這顯示綜所稅仰賴高所得群體及累進稅制的效益。

陳國樑說，稅負如此集中反映所得分配不均；若所得分配更平均，稅負分布也應更平均，稅負集中，可能代表所得分配正在惡化。

陳國樑提醒，財政部呈現的資料，出現令人擔心的稅基侵蝕問題，統計顯示總扣除額占所得比重已達百分之六十點五，扣除後剩餘約百分之卅九點五納入課稅，稅基侵蝕情形值得更多關注。