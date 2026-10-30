股利占比升！去年實徵8737億元 綜所稅連5年創高

財政部統計，二○二五年個人綜合所得稅實徵淨額達八七三七億元，連續五年創高；從近年個人所得來源觀察，薪資所得仍占最大宗，但股利、利息等資本所得占比逐步提高，反映近年股市熱絡、利率調升及企業獲利、股利發放增加。

財政部指出，綜所稅近年多位居我國前兩大稅目，占總稅收比重通常超過兩成。資料顯示，二○二一年至二○二五年，綜所稅收連續五年創高，二○二五年來到八七三七億元，較前一年增加四四六億元。至於今年前九月綜所稅收已達八二七九億元。

從所得組成來看，二○二四年薪資所得占所得總額百分之七十二點八，仍是納稅人的主要所得來源；股利所得占比則達百分之十二點六，較二○一九年的百分之十一點七成長，利息所得占比也由百分之三點六升至百分之五點五。財政部官員解釋，近年股市熱絡、利率調高，使不同所得群體的股利及利息所得占比均有所提升，薪資所得比重相對略為下降。

若進一步觀察不同所得族群，資本所得分布差異更加明顯。二○二四年最高所得組股利所得占所得總額百分之十七點五，最低所得組僅百分之六點六；利息所得方面，最高所得組占百分之五點六，最低所得組為百分之五點八。也就是說，股利所得在高所得組的所得結構中占較高比重。

財政部統計指出，近年綜所稅申報戶數除二○一八年實施減稅優化政策、二○二一年因COVID疫情無法返台致戶籍被遷出等影響，微幅減少外，其餘年度大多以百分之一至百分之二穩定增長，二○二二年、二○二三年則分別因疫後國人回台復籍、民法成年年齡下修，申報戶數年增約百分之三至四，至二○二四年共計六九八萬戶。