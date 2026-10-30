節稅有方 2.4萬戶高所得者免繳稅

高所得者省稅有方，利用列舉扣除額也可以規畫到一毛稅都不用繳。財政部統計近年綜合所得稅走勢及申報概況，二○二四年最高所得組有二點四萬戶免繳稅，主要是透過列舉扣除額中高額的政府捐贈或醫藥費；此外，最高所得組利用列舉扣除額與特別扣除額節稅，平均每戶總扣除額是最低所得組的二點六倍。

財政部統計，二○二四年綜所稅申報免稅戶有三一七萬戶，占總申報戶六九八萬戶的百分之四十五點三，按所得五分位觀察，最低所得組免稅比率幾乎百分之百，較二○一五年增加六點九個百分點；免稅戶數在二○一八年稅制改革前，均維持在四成以下，稅改後免稅戶數達到百分之五十一點一的高峰，之後隨股利、利息所得的增加，免稅戶比率雖下降但穩定在四成五上下。

值得注意的是高所得組的免稅戶有二點四萬戶，財政部發現，這些納稅戶的列舉扣除額中，有高額政府捐贈或醫藥費。

高所得者的所得龐大，通常會利用列舉扣除的方式節稅，根據所得稅法，部分特定扣除項目沒有金額上限，包括對政府的現金、實物、土地捐贈，以及醫藥及生育費，可列舉扣除額均「核實認列無金額限制」。

安永台灣稅務服務部營運長林志翔表示，使用標準扣除額申報比較簡便，又不用舉證，但高所得者若有較高的列舉扣除支出，採用列舉扣除申報的確可以節稅。至於透過捐贈政府或醫藥費，他認為通常高所得者才有餘裕捐贈，醫藥費則是實報實銷，高所得者要求的醫療服務，相對於一般所得者較高，列舉扣除金額因此偏高。

一般扣除額分為標準與列舉兩種，採標準扣除額的申報戶數居多，二○二四年度的占比率百分之八十八點五，其中，最低所得組約百分之九十七採標扣方式，最高所得組則是六成七採標扣。當年度二九五四億元的列舉扣除額中，以醫藥生育費八六五億元占二成九最多，但高低所得組呈現明顯不同，最低所得組以醫藥及生育費、購屋利息為主，合計逾七成；最高所得組則集中於健保費及捐贈，合計逾五成。