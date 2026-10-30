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單身戶報稅比重 創高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

綜所稅申報反映出人口結構改變，財政部統計，2024年單身申報戶達400萬戶，占57.4%，寫歷年新高。在少子女化、超高齡化等趨勢下，列報長照特別扣除額戶數增加、幼兒學前特別扣除額戶數減少，反映家庭負擔重心漸由「幼」轉「老」。

據統計，2015年至2024年九年間，綜所稅單身申報戶增加約78萬戶，同期間申報戶總數增加約84萬戶，其中單身且無扶養親屬者增加約66萬戶，是增幅最大的類型，換算下來，平均每增十戶中近八戶屬單身無扶養者。財政部指出，這項變化與民法成年年齡下修、年輕人獨立申報增加有關；已婚或單身、扶養超過兩人的申報戶則呈減少趨勢，也與家庭規模縮小的現象相呼應。

交叉比對受扶養親屬年齡結構，2024年綜所稅申報資料中，70歲以上尊親屬占比九年間增加8.2個百分點；未滿18歲卑親屬占比在九年間減少5.9個百分點，顯示申報戶扶養結構改變。

受生育率低落、超高齡化趨勢影響，幼兒學前扣除額申報戶數占比，自2016年10.1％高點下滑，近四年都不到9％；長照扣除額2024年申報戶數39.9萬戶，扣除金額達517.7億元，雙創新高，申報戶數逐年成長，2024年占總申報戶5.7％。

另外，納稅人年齡結構也同步高齡化。2024年61歲以上納稅人占申報戶比重達14.1％，九年來增加41萬戶。

單身 報稅 綜所稅

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