聽新聞
0:00 / 0:00

今年稅收估首度逾4兆

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

AI商機成為國庫大補丸，財政部表示，AI帶動台股交易量維持高檔，今年前九月證交稅年增1.6倍，營所稅表現亦佳，使前九月總稅收年增近二成五，加上營所稅暫繳、地價稅陸續入帳後，全年全國總稅收可望首度突破4兆元，將比去年3.7兆元再成長。

在AI需求支撐下，台灣出口、製造業生產再創高峰，零售及餐飲業營業額也創同季新高，全國稅收將邁向4兆元新時代，不過這是包含中央、地方稅收。立法院三讀通過的全年稅收預算數約4.5兆元，今年實徵數是否超過預算數（超徵）仍待觀察。

財政部發布「近年綜合所得稅走勢及申報概況」統計專題，審慎樂觀看待今年稅收走勢。觀察綜所稅變化，2021年至2025年，綜所稅實徵淨額連五年創新高，2025年達8,737億元。

從個人所得來源觀察，薪資所得仍占最大宗，但股利、利息等資本所得占比逐步提高。2024年股利所得占12.6％，較2019年11.7％提高，利息所得占比也由3.6％升至5.5％，反映近年股市熱絡、利率調升及企業獲利、股利發放增加。

近年綜所稅申報戶數除2018年實施減稅優化政策、2021年因新冠疫情無法返台致戶籍遭遷出等影響，而微幅減少外，其餘年度大多以1％至2％穩定增長，2022年、2023年則分別因疫後國人回台復籍、民法成年年齡下修，申報戶數年增約3%至4％。

另外，免稅戶比重在2018年稅制改革前均維持在四成以下，改革後，2018年占比推升至51.1％高峰，之後隨股利、利息等所得增加，免稅戶占比下降但漸呈穩定，2024年占45.3％，約317萬申報戶無須繳稅。

稅收 營所稅 綜所稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

綜所稅連5年創高 股利、利息所得占比攀升

AI 商機熱度延續、台股交易量能高檔 財政部估全年稅收首跨4兆元

長科法說會／展望第4季續旺 明年擴產迎商機

地價稅將開徵 戶數、稅額雙增

相關新聞

稅收可望首破4兆 家庭重擔由幼轉老

受惠於ＡＩ商機持續發酵，財政部統計指出，在證交稅與營利事業所得稅帶動下，今年稅收可望首度突破四兆元大關。此外，高齡少子化也反映在納稅結構的變化，二○二四年單身申報戶達四百萬戶、占比百分之五十七點四，創歷年新高；另一方面，幼兒學前扣除額申報戶數比下滑至低於百分之九，反觀長照扣除額申報戶數及扣除金額雙創新高，反映家庭負擔重心漸由「幼」轉「老」。

股利占比升！去年實徵8737億元 綜所稅連5年創高

財政部統計，二○二五年個人綜合所得稅實徵淨額達八七三七億元，連續五年創高；從近年個人所得來源觀察，薪資所得仍占最大宗，但股利、利息等資本所得占比逐步提高，反映近年股市熱絡、利率調升及企業獲利、股利發放增加。

今年稅收估首度逾4兆

AI商機成為國庫大補丸，財政部表示，AI帶動台股交易量維持高檔，今年前九月證交稅年增1.6倍，營所稅表現亦佳，使前九月總稅收年增近二成五，加上營所稅暫繳、地價稅陸續入帳後，全年全國總稅收可望首度突破4兆元，將比去年3.7兆元再成長。

單身戶報稅比重 創高

綜所稅申報反映出人口結構改變，財政部統計，2024年單身申報戶達400萬戶，占57.4%，寫歷年新高。在少子女化、超高齡化等趨勢下，列報長照特別扣除額戶數增加、幼兒學前特別扣除額戶數減少，反映家庭負擔重心漸由「幼」轉「老」。

在陸已繳稅款 限額內抵稅

企業在中國大陸繳納所得稅，回台申報營所稅時，應留意扣抵限額計算方式，應以大陸地區收入減除相關成本費用後的「所得」為基礎，不能直接拿收入計算。有公司將大陸已繳稅款300萬元全數扣抵，超過法定上限，遭補稅100萬元。

房屋供做農產加工 要稅

屏東縣稅務局提醒，新建或購入農業用房屋，應先確認實際用途是否符合免稅規定，並非所有使用情況都免稅，例如房屋若做為農產品加工使用，就需課徵房屋稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。