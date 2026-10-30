今年稅收估首度逾4兆

AI商機成為國庫大補丸，財政部表示，AI帶動台股交易量維持高檔，今年前九月證交稅年增1.6倍，營所稅表現亦佳，使前九月總稅收年增近二成五，加上營所稅暫繳、地價稅陸續入帳後，全年全國總稅收可望首度突破4兆元，將比去年3.7兆元再成長。

在AI需求支撐下，台灣出口、製造業生產再創高峰，零售及餐飲業營業額也創同季新高，全國稅收將邁向4兆元新時代，不過這是包含中央、地方稅收。立法院三讀通過的全年稅收預算數約4.5兆元，今年實徵數是否超過預算數（超徵）仍待觀察。

財政部發布「近年綜合所得稅走勢及申報概況」統計專題，審慎樂觀看待今年稅收走勢。觀察綜所稅變化，2021年至2025年，綜所稅實徵淨額連五年創新高，2025年達8,737億元。

從個人所得來源觀察，薪資所得仍占最大宗，但股利、利息等資本所得占比逐步提高。2024年股利所得占12.6％，較2019年11.7％提高，利息所得占比也由3.6％升至5.5％，反映近年股市熱絡、利率調升及企業獲利、股利發放增加。

近年綜所稅申報戶數除2018年實施減稅優化政策、2021年因新冠疫情無法返台致戶籍遭遷出等影響，而微幅減少外，其餘年度大多以1％至2％穩定增長，2022年、2023年則分別因疫後國人回台復籍、民法成年年齡下修，申報戶數年增約3%至4％。

另外，免稅戶比重在2018年稅制改革前均維持在四成以下，改革後，2018年占比推升至51.1％高峰，之後隨股利、利息等所得增加，免稅戶占比下降但漸呈穩定，2024年占45.3％，約317萬申報戶無須繳稅。