工業用地出租 仍適用優稅

工業用地出租，也有機會適用地價稅千分之10特別稅率。台中市稅務局表示，依法核定的工業區土地，及政府核准工業或工廠使用土地，只要按工業主管機關核定規劃使用，無論自用或出租供興辦工業人使用，均可依規申請。

稅務局說明，一般地價稅基本稅率為千分之10，土地所有權人在同一縣市持有土地的地價總額，若超過累進起點地價，稅率就會隨級距提高，最高可達千分之55，土地持有情形會影響適用稅率。工業用地特別稅率固定為千分之10，採單一稅率，不按一般用地方式累進課徵。因此雖與一般地價稅基本稅率相同，但對適用較高累進稅率的土地所有權人而言，兩者稅額可能有差異。

土地所有權人如有直接供工廠使用的工業用地，不論自用或出租，應向土地所在地的地方稅稽徵機關提出申請，並留意申請時間，以免影響優惠適用年度。