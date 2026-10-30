房屋供做農產加工 要稅

屏東縣稅務局提醒，新建或購入農業用房屋，應先確認實際用途是否符合免稅規定，並非所有使用情況都免稅，例如房屋若做為農產品加工使用，就需課徵房屋稅。

依《房屋稅條例》，農業用房屋免徵房屋稅有明確範圍，包括專供飼養禽畜的房舍、培植農產品的溫室、稻米育苗中心作業室、人工繁殖場及抽水機房舍。另外，專供農民自用的稻穀及茶葉烘乾機房、存放農機具倉庫，以及堆肥舍等房屋，也在免稅範圍內。

不過若房屋是供農產品烘焙、醃製、洗選作業等農產加工使用，或作為集貨、包裝場所，雖同樣屬於農業用房屋，但不屬於免稅範圍，仍應依法課徵房屋稅，不能直接比照農機具倉庫或溫室申請免稅。

稅務局指出，除確認用途，申報時間也會影響免稅適用期別。符合規定者，須在每年房屋稅開徵40日前，也就是3月22日前提出申報。