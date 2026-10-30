聽新聞
0:00 / 0:00

房屋供做農產加工 要稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

屏東縣稅務局提醒，新建或購入農業用房屋，應先確認實際用途是否符合免稅規定，並非所有使用情況都免稅，例如房屋若做為農產品加工使用，就需課徵房屋稅

依《房屋稅條例》，農業用房屋免徵房屋稅有明確範圍，包括專供飼養禽畜的房舍、培植農產品的溫室、稻米育苗中心作業室、人工繁殖場及抽水機房舍。另外，專供農民自用的稻穀及茶葉烘乾機房、存放農機具倉庫，以及堆肥舍等房屋，也在免稅範圍內。

不過若房屋是供農產品烘焙、醃製、洗選作業等農產加工使用，或作為集貨、包裝場所，雖同樣屬於農業用房屋，但不屬於免稅範圍，仍應依法課徵房屋稅，不能直接比照農機具倉庫或溫室申請免稅。

稅務局指出，除確認用途，申報時間也會影響免稅適用期別。符合規定者，須在每年房屋稅開徵40日前，也就是3月22日前提出申報。

房屋 免稅 房屋稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

租金收入有報所得稅、房屋稅卻沒優惠？北市稅處提醒房東別漏這一步

房東注意！住宅出租把握「三類優惠」 房屋稅最多省三倍

兼營營業人放棄免稅 兩好處

子女成年 牽動三大房地優稅

相關新聞

在陸已繳稅款 限額內抵稅

企業在中國大陸繳納所得稅，回台申報營所稅時，應留意扣抵限額計算方式，應以大陸地區收入減除相關成本費用後的「所得」為基礎，不能直接拿收入計算。有公司將大陸已繳稅款300萬元全數扣抵，超過法定上限，遭補稅100萬元。

房屋供做農產加工 要稅

屏東縣稅務局提醒，新建或購入農業用房屋，應先確認實際用途是否符合免稅規定，並非所有使用情況都免稅，例如房屋若做為農產品加工使用，就需課徵房屋稅。

工業用地出租 仍適用優稅

工業用地出租，也有機會適用地價稅千分之10特別稅率。台中市稅務局表示，依法核定的工業區土地，及政府核准工業或工廠使用土地，只要按工業主管機關核定規劃使用，無論自用或出租供興辦工業人使用，均可依規申請。

學者：所得分配不均惡化中

財政部公布近年稅收狀況，二○二四年個人所得稅占國內生產毛額（ＧＤＰ）僅百分之三，遠低於ＯＥＣＤ國家平均值百分之八點二，認為反映了我國輕稅惠民政策理念，但學者指出，這反映的是個人綜所稅的財政角色相對有限，相較之下，營所稅在稅收結構中占有較重位置，這種稅收結構可能削弱了所得稅促進所得重分配的功能。

節稅有方 2.4萬戶高所得者免繳稅

高所得者省稅有方，利用列舉扣除額也可以規畫到一毛稅都不用繳。財政部統計近年綜合所得稅走勢及申報概況，二○二四年最高所得組有二點四萬戶免繳稅，主要是透過列舉扣除額中高額的政府捐贈或醫藥費；此外，最高所得組利用列舉扣除額與特別扣除額節稅，平均每戶總扣除額是最低所得組的二點六倍。

股利占比升！去年實徵8737億元 綜所稅連5年創高

財政部統計，二○二五年個人綜合所得稅實徵淨額達八七三七億元，連續五年創高；從近年個人所得來源觀察，薪資所得仍占最大宗，但股利、利息等資本所得占比逐步提高，反映近年股市熱絡、利率調升及企業獲利、股利發放增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。