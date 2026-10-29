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扣除額也有「少子化、高齡化」現象 財政部：家庭負擔重心漸由幼轉老

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台灣家庭結構與納稅人年齡分布持續變化，財政部統計顯示，2024年單身申報戶達400萬戶，占申報戶57.4％，創歷年新高；另一方面，長期照顧特別扣除額申報戶數及扣除金額同步雙創新高，反映家庭負擔重心漸由「幼」轉「老」。

據統計，從家庭型態觀察，2015年至2024年，單身申報戶增加約78萬戶，同期間申報戶總數增加約84萬戶，其中單身且無扶養親屬者增加約66萬戶，是增幅最大的類型。財政部指出，這項變化部分與民法成年年齡下修、年輕人獨立申報增加有關；已婚或單身、扶養超過2人的申報戶則呈減少趨勢，也與家庭規模縮小的現象相呼應。

從受扶養人口來看。2024年綜所稅申報資料所列受扶養人數約658萬人，低於2015年的713萬人。若觀察受扶養親屬的年齡結構，70歲以上尊親屬占比由2015年的18.9％升至2024年的27.1％；未滿18歲卑親屬占比則由42.9％降至37％，顯示申報戶的扶養結構正逐步改變、同樣反映近年家庭結構轉變。

隨生育率低落，幼兒學前扣除額占總申報戶比重自2016年10.1%高點下滑，近4年均不及9％，但2024年因擴大適用範圍及扣除額度，且取消排富規定，扣除額達1,285億元。

另一方面，2024年長照特別扣除額申報戶數約39.9萬戶，扣除金額達517.7億元，均創新高；與2019年相比，申報戶數增加26.8％、扣除金額增加28.5％。隨著高齡化趨勢，相關申報戶數及扣除額逐年成長。

另外，納稅人年齡結構也同步高齡化。2024年61歲以上納稅人占申報戶比重達14.1％，較2015年增加41萬戶，占同期納稅戶增加總數的49％。也就是說，過去9年間新增的納稅戶中，近半數來自61歲以上族群。

少子化 高齡化 財政部

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