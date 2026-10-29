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綜所稅連5年創高 股利、利息所得占比攀升

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
2025年綜所稅實徵淨額達8,737億元，連5年創新高。聯合報系資料照
2025年綜所稅實徵淨額達8,737億元，連5年創新高。聯合報系資料照

財政部統計顯示，2025年綜所稅實徵淨額達8,737億元，連續5年創新高；從近年個人所得來源觀察，薪資所得仍占最大宗，但股利利息等資本所得占比逐步提高，反映近年股市熱絡、利率調升及企業獲利、股利發放增加。

綜所稅近年多居我國前兩大稅目，占整體稅收比重通常超過兩成。財政部資料顯示，2020年至2024年，綜所稅實徵淨額連續5年創新高，2024年達8,737億元，較前一年增加446億元。

從所得組成來看，2024年薪資所得占所得總額72.8%，仍是納稅人的主要所得來源；股利所得占比則達12.6%，較2019年的11.7%提高，利息所得占比也由3.6%升至5.5%。財政部官員解釋，近年股市熱絡、利率調高，使不同所得群體的股利及利息所得占比均有所提升，薪資所得比重相對略為下降。

若進一步觀察不同所得族群，資本所得的分布差異更加明顯。2024年最高所得組的股利所得占所得總額17.5%，最低所得組僅6.6%；利息所得方面，最高所得組占5.6%，最低所得組為5.8%。也就是說，股利所得在高所得組的所得結構中占有較高比重。

近年綜所稅申報戶數除2018年實施減稅優化政策、2021年因COVID疫情無法返台致戶籍被遷出等影響，微幅減少外，其餘年度大多以1%至2%穩定增長，2022年、2023年則分別因疫後國人回台復籍、民法成年年齡下修，申報戶數年增約3至4%，至2024年計698萬戶。

免稅戶比重在2018年稅制改革前均維持在4成以下，改革後，2018年占比推升至51.1%高峰，之後隨股利、利息等所得增加，免稅戶占比下降但漸呈穩定，2024年占45.3%，換算下來，約有317萬申報戶無須繳稅。

依照申報戶所得5等分位觀察，2024年最低所得組幾乎100%免稅，較2015年（稅制改革前）增6.9個百分點；最高所得組則約有2.4萬戶免稅，係因列舉扣除額中有高額政府捐贈或醫藥費所致。

綜所稅 股利 利息

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