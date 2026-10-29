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AI 商機熱度延續、台股交易量能高檔 財政部估全年稅收首跨4兆元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
AI商機延續帶動台股量能高檔，證交稅大增1.6倍。聯合報系資料照
AI商機延續帶動台股量能高檔，證交稅大增1.6倍。聯合報系資料照

財政部公布最新經貿稅收情勢，預估今年以來受惠AI商機熱度延續，台股交易量能維持高檔，證交稅大增1.6倍，營所稅亦表現不俗，全年稅收情勢樂觀，可望較去年成長，且首度跨越4兆元。

財政部分析，中東戰事未歇，美國貿易政策反覆多變，但AI投資驅動之龐大需求，以及各經濟體展現的因應機制與調適能力，抵消部分負面衝擊，今年以來總體經貿活動運行優於預期。明年全球景氣雖可望延續穩定向上步調，然而地緣政治衝突與貿易摩擦升級、市場重新評估AI發展前景，以及各國財政脆弱性加深等潛在風險，均可能增添國際經濟情勢之不確定性。

AI榮景及科技新品相繼推出，第3季我國出口及製造業生產再迎高峰；同時，就業市場穩定，消費動能維持穩健，加以新車買氣及節慶效應顯現，零售與餐飲營業額齊創同季新高。儘管外部環境變數仍在，但隨AI效益擴散，且我國位處全球供應鏈關鍵樞紐，有助支撐投資與出口動能，在內、外需雙引擎驅動下，第4季國內經濟料將延續上升態勢。

今年以來受惠AI商機熱度延續，台股交易量能維持高檔，證交稅大增1.6倍，營所稅亦表現不俗，加以海關代徵稅款挹注營業稅，前9月全國賦稅收入年增7千億元，增幅接近2成5。展望第4季，今年上市櫃公司股利發放年增逾7%，仍將陸續反映於綜所稅盈餘分配所得扣繳，加計營所稅暫繳、地價稅等稅款全數入帳，全年稅收情勢樂觀，可望較去年成長，且首度跨越4兆元。

稅收 財政部 交易量

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