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租金收入有報所得稅、房屋稅卻沒優惠？北市稅處提醒房東別漏這一步

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
北市稅捐處提醒，房東若將房屋出租供住家使用，即使已申報租賃所得，仍須在期限內另向地方稅機關申請，才能適用較低房屋稅率。示意圖。聯合報系資料照
北市稅捐處提醒，房東若將房屋出租供住家使用，即使已申報租賃所得，仍須在期限內另向地方稅機關申請，才能適用較低房屋稅率。示意圖。聯合報系資料照

房東注意！申報租賃所得，不代表房屋稅就能自動適用優惠稅率。臺北市稅捐稽徵處指出，房屋出租供住家使用，即使已向國稅局申報租賃所得，仍須在規定期限內向地方稅稽徵機關提出申請，才能適用較低稅率。曾有房東因漏未申請，經納保官協助後，才順利適用公益出租優惠，提醒屋主別讓省稅權益白白流失。

日前有房東向臺北市稅捐稽徵處反映，自己的房屋出租供住家使用，已向國稅局申報租賃所得，原以為房屋稅自然就能享有較低優惠稅率，但收到房屋稅繳款書後，才發現並未適用優惠，讓他相當納悶。經納保官協助了解後才發現，原來他雖然已經申報租賃所得，卻未在規定期限內申請房屋稅出租住家用優惠稅率。經納保官輔導申請，已按公益出租優惠稅率課徵房屋稅及地價稅。

稅捐處說明，房屋出租供住家使用，且申報租賃所得達當地一般租金標準，應於每年房屋稅開徵40日（即3月22日）以前，向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，核准後房屋稅才能適用較低的出租住家用稅率1.5%至2.4%；相較於臺北市非自住住家用房屋稅率3.2%至4.8%，稅負更優惠。如果已申請獲核准，租約屆滿續約或變更條件，均須重新提出申請。

該處納保官提醒，向國稅局「申報租賃所得」與向地方稅稽徵機關「申請房屋稅優惠稅率」是兩件事，兩個步驟都別忘了！房東即使已申報租賃所得，仍要記得在規定期限內申請房屋稅優惠，才不會與優惠稅率擦身而過。

該處進一步表示，已於官網建置「出租房屋租稅優惠專區」，可輕鬆試算出租房屋租金是否符合租金標準，並提供申請租賃優惠稅率專屬管道，屋主無須插卡身分驗證，只要填寫納稅義務人姓名、身分證字號或統一編號、出租房屋地址、租約起始日等基本資料，並上傳租賃契約，即可輕鬆完成線上申請，省時又便利。

為強化納稅服務，該處官網設有「納稅者權利保護專區」，提供各單位納保官姓名及聯絡方式，民眾可透過電話、郵寄、傳真或財政部網站線上申請納保官協助處理稅捐案件。

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