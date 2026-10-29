財部：逾70歲受扶養人占比 10年劇增8.2個百分點

財政部指出，綜所稅稅收在景氣波動與制度變革中維持穩步增長，去年達新台幣8737億元創新高。近年長期照顧特別扣除額申報戶數及金額攀升，人口高齡化使70歲以上受扶養人占比，近10年劇增8.2個百分點，支援家庭照顧措施將是未來賦稅政策核心。

財政部統計處發布「近年綜合所得稅走勢及申報概況」專題指出，近年綜所稅稅收大致呈增長趨勢，110年至去年因薪資調漲、股利及利率調升等因素，連續5年創新高，去年達8737億元；111年至113年稅收更高出預算數逾千億元水準。

與各國情形比較，統計處指出，去年台灣綜所稅占整體稅收比重為23.1%，低於亞洲鄰國日本的30.1%、南韓的28.8%，惟高於新加坡的18.3%。綜所稅占GDP比率為3%，僅及經濟合作暨發展組織（OECD）平均的1/3，反映輕稅惠民的政策理念。

統計處觀察，107年稅制改革為重要轉折點，免稅戶占比大幅上升，113年占總申報戶45.3%，即有317萬申報戶無須繳稅；另前20%所得者囊括6成所得總額、貢獻97%稅負，顯示綜所稅仰賴高所得群體，以及累進稅制的效益。

此外，統計處表示，近10年綜所稅平均稅率介於11%至13%；而減除各項免稅、扣除額後，有效稅率僅介於4%至7%，其中107年因調高扣除額、股利可抵減稅額等減稅措施，有效稅率降至4.2%新低，較104年低1.4個百分點。

總扣除額方面，統計處表示，113年總扣除額占所得總額比重約6成，民眾實質租稅負擔減輕；近9成申報戶採標準扣除額，以列舉項目觀察，在當年列舉扣除額2954億元中，以醫藥生育費占2成9最多。

統計處補充，捐贈列舉扣除額、儲蓄投資特別扣除額部分，前20%所得者具稅務規劃及財富能力，申報捐贈、儲蓄特別扣除額皆約占全體半數。

統計處說明，長期照顧特別扣除額申報戶數及金額逐年攀升，113年分別達40萬戶、518億元高點，幼兒學前特別扣除額亦突破千億元，凸顯政府對長照需求及育兒家庭負擔的重視。

統計處表示，113年單身申報戶占比達57.4%高峰，且平均每增加10戶納稅戶中就有近8戶為「單身無扶養者」，反映未婚與家庭小型化的普及。人口高齡化使70歲以上受扶養人占比升至27%，近10年劇增8.2個百分點，未滿18歲受扶養人占比則降至37%；而41至50歲族群已成為稅收貢獻重心。

統計處分析，面對少子女、高齡與單身化社會，在維持稅基韌性的同時，適度搭配支援家庭照顧及養護的相關措施，將是未來賦稅政策的重要核心。

回顧近期經貿與稅收情勢，統計處說明，今年以來總體經貿活動運行優於預期，明年全球景氣雖可望延續穩定向上步調，然而地緣政治衝突與貿易摩擦升級、市場重新評估AI發展前景，以及各國財政脆弱性加深等潛在風險，均可能增添國際經濟情勢的不確定性。

統計處指出，今年以來受惠AI商機熱度延續，台股交易量能維持高檔，證交稅大增1.6倍，營所稅亦表現不俗，加以海關代徵稅款挹注營業稅，前9月全國賦稅收入年增7000億元，增幅接近2成5。

展望第4季，今年上市櫃公司股利發放年增逾7%，仍將陸續反映於綜所稅盈餘分配所得扣繳，加計營所稅暫繳、地價稅等稅款全數入帳，全年稅收情勢樂觀，可望較去年成長，且首度跨越4兆元。