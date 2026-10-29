法務部回應離婚修法 將完善財產揭露、多元化贍養費請求

立法院司法法制委員會29日召開「民法親屬編裁判離婚制度及離婚後權益保障」公聽會。法務部政務次長黃謀信於會後回應，對於各界修法建言，表達誠摯感謝，並針對「分居制度」、「財產揭露」、「贍養費定位」及「兒少保障」等四大核心議題，代表法務部提出具體說明與政策立場。

黃謀信表示，此次修法主要為因應憲法法庭112年憲判字第4號判決意旨，適度鬆綁離婚要件（導入破綻主義），並完善相關配套以保障經濟弱勢配偶與未成年子女。針對各界關注的修法重點，法務部回應如下。

針對外界探討是否應引進完整的「分居制度」，黃謀信說明，法務部經十餘次專家會議研商後，考量另創一套獨立的分居制度過於複雜，因此決定將「分居」定位為婚姻破裂的「客觀表徵」，作為訴請離婚的事由之一。

對於分居期間應採「累計制（法務部版）」或「連續制（司法院版）」，黃謀信坦言兩種制度在舉證責任上各有優劣與不同觀點；法務部雖提出累計制，但未來將充分尊重立法院審議的最終結果。

此外，針對草案將因犯罪受有期徒刑從「六個月」提高至「兩年」始得訴請離婚，黃謀信澄清，此修法是因原定六個月門檻過於寬鬆；若遇刑期未滿兩年但確實難以維持婚姻者，當事人仍可依第1052條第2項「重大事由」訴請離婚，救濟途徑並未中斷。

針對司法院認為現行法已有相關規定、無須增訂財產清冊提出義務，黃謀信說，現行《民法》第1022條第1項「報告義務」是否能作為訴訟上「請求權基礎」，實務上不見得明確。法務部此次修法，正是為了解決模糊地帶，賦予法官與當事人一個明確的準據法依據，使財產揭露更具實質效力。

針對贍養費制度的變革，黃謀信表示，法務部贊同與會學者的觀點，剩餘財產分配與贍養費在制度功能與客體上截然不同，並無「重複評價」的問題。

至於外界誤解草案仍保留「生活陷於困難」會限制當事人權益。黃謀信澄清，草案條文是採「或（擇一）」的設計，當事人可以主張「生活陷於困難」，也可以主張「就業能力/機會減損」。保留該要件是為了提供當事人「多一種選擇」，而非限縮請求空間。

針對婦團認為再婚不應喪失贍養費，黃謀信說明，法務部將贍養費定性為「扶養性質」而非「損害賠償」。當權利人再婚、有新的扶養關係加入時，為避免法律關係過度複雜化，並落實學理上「乾淨分手（Clean Break）」的上位概念，草案明定再婚即解除前配偶的贍養義務。

對於專家學者呼籲全面強化兒少最佳利益，黃謀信表示認同，此次修法已跨出重要的一步。草案不僅在第1052條增訂「苛刻條款」，讓法官能在離婚將對未成年子女造成極端不利時介入調節；更在第1057之1條，將「未成年子女之照顧事項」明定為贍養費的審酌因素。

針對草案將直系血親「卑親屬」與「尊親屬」的扶養順位合併為同一順位，黃謀信解釋，現行法規中卑親屬的扶養「義務」排第一，但受扶養「權利」卻排第二，對子女保障明顯不周。修法將兩者合併為同一順位，立法初衷正是為了解決此矛盾，進一步強化對直系血親卑親屬（子女）的扶養保障。