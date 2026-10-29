離婚修法公聽會 實務專家籲建立經濟保障措施

立法院司法法制委員會29日召開「民法親屬編裁判離婚制度及離婚後權益保障」公聽會。身為實務上處理案件的專家，婦女團體代表呼籲，放寬離婚要件的同時，必須建立完整的經濟保障措施；形式上的離婚自由，不能以犧牲弱勢配偶的實質經濟平等為代價。

針對贍養費制度改革，婦女新知基金會監事簡婕、晚晴婦女協會理事長舒曉玲均主張，應依循CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）精神，將贍養費的性質從「扶養延伸」轉向「婚姻補償金」。

舒曉玲指出，許多弱勢配偶因長期投入家務勞動，犧牲了年資、升遷與退休保障，這些「機會成本」不一定會立刻反映在「生活陷於困難」上。因此，草案應直接刪除「生活陷於困難」之嚴苛門檻，單純以「就業能力減損或機會減少」作為請求要件。

此外，針對草案明定再婚將喪失贍養費，簡婕表達反對。她表示，若贍養費是為了補償過去婚姻期間因照顧家庭所造成的「職涯損失」，這種損失並不會因為被害人再婚就憑空消失，再婚絕不應作為剝奪補償金的事由。

針對草案將「五年內累積分居滿三年」列為裁判離婚事由，簡婕表示支持「累計制」，認為若採連續計算將過於嚴苛，忽略了當事人可能因勸說或顧及子女而短暫嘗試復合的現實。

然而，台灣女人連線常務理事黃淑英示警，2002年修法時曾引發「台商條款（惡意遺棄）」爭議，擔憂一旦分居成為離婚捷徑，長期承擔照顧責任的配偶恐面臨突襲式離婚。

黃淑英直指，分居不能簡化為「時間的計算」，草案中的「苛刻條款（駁回離婚）」若只是讓雙方回到惡意遺棄的狀態，意義並不大。她呼籲應建立完善的「分居規範（或冷靜期制度）」，明訂分居期間的家庭生活費負擔、財產管理及未成年子女照顧安排。

在夫妻剩餘財產分配上，舒曉玲點出實務困境：負責家務的一方往往難以掌握對方的財務狀況。婦團一致支持強化財產揭露義務，並要求明定拒絕揭露或隱匿財產的法律制裁效果，簡婕也呼籲司法院應同步修正《家事事件法》以落實調查。

簡婕另提出，現行軍公教退撫基金已將離婚財產分配納入，但廣大勞工的「職業年金」卻仍未納入。勞動市場的成就是建立在配偶家務貢獻的基礎上，立法院應直接從《民法》著手，將「職業年金」明文納入剩餘財產分配範圍，以保障家務勞動者的老年經濟安全。

在未成年子女與程序權益方面，舒曉玲強調，父母的婚姻狀態改變，不應影響未成年子女的權益，法律應明確規範漫長分居期間的親權行使與扶養費分擔，避免照顧重擔單方面落在實際照顧者身上。

此外，簡婕也建議，針對《民法》第1056條的離婚損害賠償，應刪除現行「限於判決離婚」的要件，讓當事人能透過調解離婚即可請求賠償，避免為求償而被迫興訟，造成訴訟資源浪費與雙方關係進一步撕裂。