政院版離婚修法草案 司法院：財產揭露疊床架屋、補償贍養費重複評價

立法院司法法制委員會29日舉辦「民法親屬編裁判離婚制度及離婚後權益保障」公聽會。針對法務部擬具政院版修法草案，司法院書面報告持不同意見，認為「分居要件計算、財產揭露義務、贍養費與財產分配重疊、扶養順位調整」等四大設計，有實務執行上的困難與疑慮。

第一項重點，針對放寬裁判離婚要件，法務部草案提出「五年內累計分居達三年」即可訴請離婚，採取「累計制」。對此，司法院表達強烈疑慮，並主張應改為「不同居已達三年，且在繼續狀態中」。

司法院指出，法務部採用的「累計制」在國外立法例（如德、法、瑞士等）前所未見。若採累計制，將導致當事人舉證極度困難，法院必須耗費龐大司法資源，逐一清算過去五年內「每一天甚至每幾個小時」究竟是同居還是分居。容易引發訴訟爭議、導致程序曠日廢時。

第二項重點，有關強化財產揭露義務，法務部草案於《民法》第 1022 條增訂提出財產清冊之義務。司法院認為此舉實屬「疊床架屋」，且對解決資訊不對等助益有限。

司法院說明，現行《家事事件法》及實務運作上，法院本就可依職權或聲請調取稅務資料，並命雙方提出財產清冊；若當事人隱匿，法院亦可依法認定他造主張為真實。

反觀法務部草案，既未明定應提出的財產具體內容（如婚前或婚後、基準日為何），也未規範「不實提出或刻意隱匿的法律後果」。若僅具宣示意義，建議無需增訂；若堅持增訂，亦應移列至於第1030條之1（剩餘財產分配）規範較為妥適。

第三項重點，法務部草案增訂因婚姻導致就業能力減損者，得請求「補償性贍養費」。司法院提醒，此舉恐與現行的「夫妻剩餘財產分配」產生重複補償的弊端。

司法院指出，現行法院在裁量剩餘財產分配時，已將「家事勞動」、「子女照顧」等對家庭付出的機會成本納入考量。若當事人已在財產分配中獲得補償，又依草案請求贍養費，將對給付義務人顯失公平。司法院建請增訂，若贍養權利人已取得相當之補償，法院得依職權「減輕或免除」給付贍養費。

第四項重點，法務部草案將直系血親的「尊親屬（父母等）」與「卑親屬（子女）」同列為第一順位扶養權利人，且不再區分成年或未成年子女。司法院對此呼籲「建請慎酌」，擔憂將嚴重衝擊未成年子女的最佳利益。

司法院認為，依據現行法規與實務，父母對未成年子女的扶養義務具有最高優先性。若依行政院草案將順位齊平，當一名義務人同時面臨父母親與未成年子女需扶養時，有限的資源將被瓜分。

另扶養方法的決定，司法院指出，草案仍依賴已難以發揮功能的「親屬會議」，而未將其修正由法院直接裁判，亦是此次修法的漏洞。