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爸買第二間房想省地價稅 女兒這天還沒成年不算數

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
受扶養親屬是否成年，以當年度審核基準日是否已滿18歲認定。房市示意圖。圖／永慶房屋提供
受扶養親屬是否成年，以當年度審核基準日是否已滿18歲認定。房市示意圖。圖／永慶房屋提供

子女成年與否，會影響父母名下第二處房地能否享有地價稅自用住宅優惠。台中稅務局提醒，土地所有權人、配偶及未成年受扶養親屬，適用優惠以一處為限；若由成年子女在第二處房地設籍，符合其他規定並提出申請，就有機會讓兩處都享優惠。

稅務局說明，受扶養親屬是否成年，以當年度審核基準日是否已滿18歲認定。審核基準日為地價稅開徵40日前，原則上是每年9月22日，遇假日則順延，即使孩子年底前就會成年，審核當天未滿18歲，仍屬未成年受扶養親屬。

以張先生為例，他原本在台中市已有一處適用自用住宅用地優惠稅率的房地，今年初又買進另一處房地，為了讓第二處也能享有優惠，便將女兒戶籍遷入新址。

不過，張先生的女兒出生於民國97年12月1日，今年要到12月才滿18歲，在9月22日審核基準日當天仍未成年，因此仍受一處限制，張先生今年僅能有一處適用優惠。

若女兒成年後，持續在父親名下第二處房地設籍，該處便有機會以成年直系親屬設籍，申請適用自用住宅用地優惠稅率。不過，成年並不代表自動取得優惠，仍須符合無出租、無營業使用及面積限制等規定，並於申請期限內提出申請。

地價稅 女兒 台中市

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